A busók Budát is beveszik

A mohácsi busójárás megújuló hagyományát bemutató kiállítást nyitnak meg e hét végén a Hagyományok Házában. A leghíresebb mohácsi álarckészítők munkái mellett Répásy Zsolt fotóművész képeit és Kolbe Mihály grafikáit is kiállítják.

Miképp marad élő és hogyan tud megújulni a néphagyomány? Mi a mohácsi busójárás titka? Többek között erről szól a mohácsi busójárás hagyományát bemutató, a Budai Vigadó Kallós Zoltánról elnevezett kiállítóterében a hét végén nyíló kiállítás.

A busójárás hagyománya hosszú története során sokszor átalakult, de megújult formájában napjainkig fennmaradt: a kiállítás bemutatja azokat a külső szem által nehezebben észrevehető tényezőket, amelyek szükségesek egy hagyomány továbbéléséhez. Ezek közül az egyik a lelkesedés, amiből szombaton sem lesz hiány: a megnyitó vendége lesz a mohácsi Poklade zenekar, amely 18 órától a mohácsi busókkal tánctanítással egybekötött délszláv táncházat is tart. A poklade kifejezést a mohácsi sokácok a farsang megnevezésére is használták, de a szó átöltözést, átváltozást is jelent.

A tárlaton a számos helyi népi iparművész busóálarcfaragó-mester munkái mellett megtekinthetők Répásy Zsolt utóbbi években készült képei, amelyek beavatnak a busójárás különleges és bensőséges világába, a készülődés és az átváltozás pillanataiba. A fotográfus busó témájú munkái közül korábban az amerikai National Geographic egyet az év legjobb ötven fotója közé is választott.

A mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum­ból és a helyi népi iparművészektől érkező tárgyak segítségével az érdeklődők párhuzamot állíthatnak múlt és jelen között, megismerhetik a hagyomány régi és napjainkra megújult ismertető­jegyeit. A kiállításon megtekinthetők még ­Kolbe Mihály grafikus és festőművész farostlemezre készített különleges, busó témájú alkotásai, amelyek egy mohácsi maszkfaragómester saját gyűjteményéből érkeznek. A kiállítást január 12-én 16 órakor nyitják meg és már­cius 5-ig lehet megtekinteni.