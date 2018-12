A barokk zenét népszerűsítik az egész Kárpát-medencében

Határon túli településeken is tart programokat a Bach mindenkinek fesztivál

2010-ben egy New York-i csellista, Dale Henderson elindította a Bach in the Subways elnevezésű nemzetközi programot, amelynek a komolyzene népszerűsítése volt a célja. Ennek részeként minden év márciusában, a zeneszerző születésnapja környékén ingyenes koncerteket tartanak nyilvános helyeken, hogy megismertessék Johann Sebastian Bach zenéjét az emberekkel. Ennek a kezdeményezésnek az eredményeként indult el Magyarországon öt évvel ezelőtt a Bach mindenkinek fesztivál. Az első alkalommal öt belvárosi helyszínen szólaltak meg a mester remekművei, a következő években pedig ugrásszerűen fejlődött a programsorozat.

Idénre a fesztivál hazánk egyik legnagyobb ingyenes komolyzenei eseménysorozatává nőtte ki magát, és egészen kivételes módon teljesítette ki az eredeti Bach in the Subways kezdeményezést. A több mint kétezer fellépő – köztük Kossuth- és Liszt-díjas művészek – harminchárom magyar település koncerttermeiben, templomaiban, művészetoktatási intézményeiben és más helyeken több mint háromszáz előadást tartott, ezek mindegyike ingyenesen volt látogatható.

Jövőre újdonságként már nemcsak Budapesten és Magyarországon, hanem határon túli településeken is ingyenes koncerteket tartanak, sőt a magyar művészeken kívül egy kiemelt eseményre a nagy zeneszerző hazájából, Németországból is érkezik egy zenekar.

A programok továbbra is ingyenesek lesznek, de a közönség egy jótékonysági akció részeként támogathatja a Bethesda Gyermekkórház Alapítványát. Emellett a szervezők több egészségügyi intézménybe, valamint börtönökbe is visznek majd minikoncerteket, és természetesen lesznek családi programok, templomi koncertek, valamint összművészeti előadások is.

2019. március 18–24. között olyan helyszíneken szólalnak majd meg Johann Sebastian Bach szerzeményei, mint például a Mátyás-templom, a rendőrpalota vagy a szentendrei városháza, Pitti Katalin énekművész pedig Kárpát-medencei koncertkörútra indul. Különösen izgalmas programnak ígérkezik a közös koráléneklés, amelyen a közönség is csatlakozhat a kórushoz és a zenekarokhoz. Budapest mellett Debrecen, Kaposvár, Kőszeg, Szolnok, Miskolc, Szentendre, Beregszász és Kolozsvár lesz a fesztivál központi települése.

A programsorozat fellépői és védnökei között olyan kiváló művészeket találunk, mint például Vásáry Tamás Kossuth-díjas karmester és zongoraművész, Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester, Miklósa Erika Kossuth-díjas énekművész, Harcsa Veronika énekes, a fesztivál arca pedig Becze Szilvia, a Bartók rádió műsorvezetője lesz.