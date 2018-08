A Bánk bán a Beregszászi Arénában

Nemzeti operánk a budapesti dalszínház idei szezonjának kiemelt előadása

Többször adtunk már hírt a Magyar Állami Operaház egyik legnagyobb vállalkozásáról. A 2017/2018-as évadban a Kárpát-Haza OperaTúra keretében húsz határon túli, magyarlakta településre vitték el népszerű produkcióikat.

Hetekig volt úton a társulat, viszont csak egyetlen kárpátaljai településre, Ungvárra jutottak el. Így most akár hiánypótlásként is felfoghatjuk szeptember 1-jei előadásukat a Beregszászi Arénában, ahol Erkel Ferenc leghíresebb operáját, a Bánk bánt mutatja be a budapesti dalszínház társulata.

Különleges változattal kedveskednek a kárpátaljai publikumnak, hiszen a szöveg és a zenei anyag is a darab ősváltozatának, illetve Nádasdy Kálmán 1939-es, híressé vált átdolgozásának az ötvözete.

Hallhatók lesznek a legismertebb áriák, és a cselekmény hívebben követi Katona József drámáját, mint az általában látható változat.

A koncertszerű változat hagyományos tenor főhőssel szólal meg, a címszerepben Kovácsházi István lesz hallható. Melindát Rőser Orsolya Hajnalka, II. Endrét Bakonyi Marcell, Gertrúdot Komlósi Ildikó, Ottót Balczó Péter, Tiborcot Szegedi Csaba, Petur bánt pedig Haja Zsolt énekli majd. Az Opera Zenekar és Énekkart (karigazgató Csiki Gábor) Kocsár Balázs vezényli.

A háromezer fő befogadására alkalmas Beregszászi Arénát a testvérváros Budapest IX. kerület, Ferencváros Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával tették újra alkalmassá előadások megtartására, amelyek sorát most a Bánk bán nyitja meg.

Nemzeti operánk a Magyar Állami Operaház idei szezonjának kiemelt előadása, amely egy nagyszabású őszi vendégjáték keretében New Yorkban, a Lincoln Centerhez tartozó David H. Koch Színházban két alkalommal, majd 2019 januárjában Dél-Koreában, a Tegui Színházban csendül fel. Ez utóbbi érdekessége, hogy helyi művészek fognak közreműködni, akiket az Opera stábja tanít majd be egy koncertszerű előadásra.