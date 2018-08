350 program mintegy száz fellépővel Nyíregyházán

Színházi előadások, szabadtéri filmvetítések, koncertek és belvárosi forgatag: több mint 350 programmal és mintegy száz fellépővel várják a közönséget augusztus 24. és szeptember 1. között a nyíregyházi Vidor Fesztiválon.

A tizenhetedik alkalommal megrendezendő, kilenc napig tartó programsorozat központi eleme idén is a tizennyolc előadásból álló színházi előadássorozat lesz. A nagy érdeklődésre való tekintettel két produkciót ingyenesen tekinthetnek meg a látogatók a Kossuth téren – mondta Kirják Róbert, a szervező Móricz Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója Kovács Ferenc polgármesterrel és Bige Lászlóval, a rendezvényt támogató Bige Holding Csoport elnök-vezérigazgatójával közösen megtartott keddi sajtótájékoztatón.

Az újítások között a direktor megemlítette, hogy a helyi gasztronómiai ínyencségeket kínáló Vidor falut közelebb viszik a központi rendezvénytérhez, az esti ingyenes filmvetítéseket óriás ledfalon nézhetik az érdeklődők, az irodalmi programoknak pedig – új helyszínként – a felújított Bencs-villa ad majd otthont.

„Az év legvidámabb hetében” napi két színházi versenyelőadás lesz látható a legismertebb hazai társulatok és színészek tolmácsolásában a szabolcsi kőszínház nagyszínpadán és a Krúdy Kamarában. Kirják Róbert tájékoztatása szerint a színházjegyek kilencven százaléka már elfogyott, belépők csak a Jiddis lélek című zsinagógai komolyzenei koncertre, valamint a Dumaszínház egyes időpontjaira válthatóak. A legjobb jegyekről lemaradókat a Játékszín és az Illés együttes Tied a világ! című zenés előadása, valamint a Legénybúcsú című musical ingyenes bemutatói kárpótolják a Kossuth téren.

A hazai zenei élet szereplői közül mások mellett a Wellhello, Caramel, Pápai Joci, Ferenczi György és Sena is ellátogat Nyíregyházára. A világzenei vonalat a zimbabwei Mokoomba, a román Mahala Rai Banda, az olasz Luca Bassanese képviseli, a nemzetközi szcéna szereplői közül a ciprusi Monsieur Doumani, a francia Duo Montanaro, a román Nadara és az egyesült államokbeli La Peche ad koncertet. Rajtuk kívül a hazai színészzenekarok is megmutatják énektudásukat a fesztivál zenei színpadain, valamint egy „dzsesszjátszóteret” is kialakítanak a gyerekek és a családok számára.

Az esti koncertek után a hazai filmek veszik át a szerepet a főtéren, a közönség négy este szórakozhat a legújabb magyar vígjátékokon. Napközben a bábszínházak, utcaszínházi társulatok, artisták, pantomimesek, élő szobrok és mutatványosok szórakoztatnak, de számos irodalmi, kulturális és szórakoztató programot, kiállítást, sakk-kupát rendeznek a fesztivál mintegy ötven helyszínén.

A rendezvények kilencven százaléka ingyenes lesz, a fesztivál keretében Nyíregyháza mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye húsz másik településén is rendeznek eseményeket. A részletes program a www.vidor.eu oldalon érhető el, a tájékozódást mobil applikáció is segíti.