Zsidóellenesség uralkodik a német iskolaudvarokon

Wolfgang Schäuble: A migráció miatt is erősödik az antiszemitizmus

Már egyes berlini politikusok is belátják, hogy az ország a migrációs válsággal a zsidóellenességet is importálta. A vegyes etnikai összetételű németországi iskolákban egyre több az antiszemita indíttatású incidens.

A német belpolitikában is vihart kavart annak az általános iskolás lánynak a története, akit zsidó származása miatt saját diáktársai fenyegettek meg halálosan Dél-Berlin egyik oktatási intézményében.

A Berliner Zeitung című lapnak a sértett édesapja nyilatkozott, elmondása szerint lányát az iskola területén környékezték meg muszlim diáktársai, majd miután kimondatták vele, hogy zsidó, halálosan megfenyegették. Az apa szerint nem ez az első alkalom, hogy a második osztályos gyereket verbálisan bántalmazzák az etnikailag tarka oktatási intézményben.

– Az egyik osztálytársa minket is megszidott, amiért nem Allah tanításainak megfelelően neveljük a lányunkat – idézte a férfit a The Local portál.

Az iskolaudvarokon zajló antiszemitizmus nem új keletű: tavaly a német lapok számos alkalommal cikkeztek olyan diákokról, akik zsidó származásuk miatt kényszerültek intézményt váltani. Nemrég a Magyar Idők is beszámolt az antiszemita hangok megerősödéséről Frankfurt egyik bevándorlóktól nyüzsgő iskolájában, ahol az egyik tanár úgy vélekedett: a diákok folyamatosan zsidóznak, ám ez kevés visszhangot kap.

A berlini diáklány esete mindenesetre lendületet adott a válságkezelésnek, bár ehhez a Németországi Zsidók Központi Tanácsának nyomásgyakorlására is szükség volt. A szervezetet irányító Josef Schuster egy lapinterjúban épp a németországi antiszemitizmus tapasztalataival érvelt. „Ha a zsidó gyermekek többé nem járhatnak iskolába félelem nélkül, valami tényleg elromlott ebben az országban” – hangoztatta.

A történelmi kontextusba helyezett bírálat megtette hatását: előbb az épp Izraelben tárgyaló Heiko Maas külügyminiszter tett ígéretet az antiszemitizmus elleni harc megerősítésére, a hétvégén pedig a berlini kormánypártok szánták rá magukat a cselekvésre. Volker Kauder, a Kereszténydemokrata Unió és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió parlamenti frakciójának vezetője kilátásba helyezte, hogy a jövőben a németországi iskoláknak minden egyes antiszemita indíttatású incidenst jelenteniük kell.

Fel kell tárni a jelen lévő antiszemitizmus valódi mértékét, és a zéró tolerancia elve alapján következetesen fel kell lépni ellene – fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy nem szabad az antiszemitizmusra szűkíteni a problémát, hiszen akadnak olyan muszlim gyerekek, akik a zsidók és keresztények mellett más muszlimokat is zaklatnak.

A német szövetségi parlamentet elnöklő Wolfgang Schäuble is felemás módon értékelte a helyzetet. A politikus a Berliner Morgenpostnak egyrészt kifejtette: a muzulmán közösségekben is sokan fellépnek az antiszemitizmus térnyerése ellen, a történelem pedig azt mutatja, hogy az iszlám világra kevésbé voltak jellemzők a zsidóellenes pogromok. Schäuble másrészről azt is elmondta: jelentős az aggodalom, hogy a radikális muszlimok zsidógyűlöletet terjesztenek Európában. Németországra utalva beismerte: az országban a migráció miatt is megerősödött az Izrael elleni gyűlölet.

Ez egyébként a biztonsági szervek dokumentumaiban is megjelenik, az MTI a német Bildre hivatkozva egy elemzést idézett, amely kimondja: a 2015 januárja óta az országba érkezett mintegy 1,5 millió ember jellemzően olyan országból származik, ahol az iszlám vallás a meghatározó, az antiszemitizmus és a kereszténygyűlölet pedig az állami ideológia része, és ez az, ami a gyermeknevelésben is megjelenik.