Zaev megbirkózik a névváltoztatással

Hiányzik a kétharmados többség Macedóniában

A jobboldali ellenzék nyílt támogatása nélkül is kísérletet tesz az alkotmány módosítására a szociáldemokrata vezetésű macedón kormány. Zoran Zaev miniszterelnök azt szeretné elérni, hogy az alkotmányban rögzítsék a júniusban megkötött macedón–görög megállapodás legfontosabb elemét, Macedónia nevének megváltoztatását Észak-Macedóniára.

Az egyezmény értelmében Görögország nem emel többé akadályt szomszédja EU- és NATO-csatlakozási törekvései elé, cserében Macedóniának meg kell változtatnia nevét, és rögzítenie kell azt is, hogy nem támaszt igényt a Makedónia elnevezésű észak-görögországi területekre. Ahhoz, hogy a görögökkel kötött megállapodás érvénybe lépjen, a szkopjei és az athéni parlamentnek is ratifikálnia kell azt, előbbinek pedig alkotmánymódosítást is végre kell hajtania.

A szociáldemokrata kormány annak ellenére próbálkozik meg ezzel, hogy a névváltoztatásról szóló, másfél héttel ezelőtt megrendezett konzultatív népszavazás az alacsony részvétel ­miatt érvénytelen lett, illetve a jobboldali ellenzék nem támogatja a kormány törekvéseit. A 120 fős parlamentben 71 képviselője van a szociáldemokraták és három kisebbségi albán párt alkotta kabinetnek, vagyis az alkotmánymódosításhoz legalább kilenc jobboldali képviselő támogatására is szükség volna.

A jobboldal azonban megosztott a kérdésben, a népszavazást is részben bojkottálták. Arra hivatkoznak, hogy a névváltoztatással a macedónok feladják identitásukat. Zoran Zaev szerint amennyiben rövidesen nem sikerül pontot tenni az ügy végére, legkorábban november 25-re előre hozott választásokat kell kiírni, és az új kormány feladata lesz a változtatás végrehajtása. A szebb napokat megélt, tavaly nyárig kormányzó jobboldal vezetője, Hrisztijan ­Mickoszki azt követeli: száz nappal az új választások előtt mondjon le a kormány, s egy, a jobb- és baloldal alkotta technokrata kabinet felügyelje a választások tisztaságát.