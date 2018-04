Washington „türelmetlenül várja az együttműködés folytatását” az egyiptomi elnökkel

Washington "türelmetlenül várja az együttműködés folytatását" Abdel Fattáh esz-Szíszi újraválasztott egyiptomi elnökkel - tudatta közleményében hétfőn az amerikai külügyminisztérium.

A Heather Nauert szóvivő által aláírt közlemény hangsúlyozza az Egyesült Államok és Egyiptom közötti erős partneri kapcsolatot – amelyet nagyra értékel – és a „stratégiai partnerség további javulását”.

A közlemény ugyanakkor utal arra is, hogy Washingtonban észrevételezték az egyiptomi gyülekezési- és szólásszabadság visszaszorításáról megjelent híradásokat a választás előtti időszakban, és Washington „továbbra is bátorítja a politikai részvétel lehetőségeinek szélesítését” az egyiptomiak számára. Az amerikai kormány egyúttal támogatja az alapvető emberi jogok és szabadságjogok tiszteletben tartását is – áll a kommünikében.

Abdel Fattáh esz-Szíszi elnököt a múlt héten a szavazatok valamivel több mint 97 százalékával választották újra, s a voksolás végleges eredményeit hétfőn hozták nyilvánosságra Kairóban.

A nemrégiben posztjáról távozott amerikai külügyminiszter, Rex Tillerson február közepén tett látogatást az arab országban, s akkor hangsúlyozta tárgyalópartnereinek a „hiteles választások” fontosságát. Amerikai sajtóhírek szerint Tillerson felvetett „aggodalomra okot adó” témákat is, például a civil társadalom szabadságának ügyét, vagy a demokratikus folyamat törékenységét.