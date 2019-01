Washington mozgathatja az ellenzéket Venezuelában

Bár a venezuelai ellenzék vezetője, Juan Guaidó elutasította azt a vádat, mely szerint az Egyesült Államok bábja lenne, az amerikai érdek valóban nem választható el a dél-amerikai országban kialakult helyzettől.

Venezuela mindössze 1700 kilométerre található Floridától, és ahogy John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó múlt héten fogalmazott, „Venezuela a mi féltekénken fekszik”. Washington kezdettől fogva ellenzi a Maduro-kormányzatot, és sokak szerint most – az ellenzéki házelnök kezét fogva – végre saját szájíze szerint fordíthat a dél-amerikai ország sorsán. A hétvégén kiderült, hogy Guaidó valóban egyeztetett Washingtonnal, mielőtt ideiglenes elnöknek jelölte volna magát, sőt december óta közös terven dolgoztak a Fehér Házban a venezuelai ellenzékkel.

Washingtont hosszú ideje zavarja, hogy közvetlen közelében egy „antiimperialista” hatalom működik, ahol az orosz, a kínai és az iráni érdekeltségek is megjelentek. „Az USA nem a demokráciát akarja megvédeni, csak az olaj fosztogatása érdekli” – fogalmazott Evo Morales bolíviai elnök, utalva arra, hogy Venezuela a világ legnagyobb kőolajkészleteivel rendelkezik. Oroszországnak és Kínának stratégiai fontosságú partnernek számít közvetlenül Washington sarkában, így érthetőek a komoly kölcsönök és befektetések a dél-amerikai országban.

Az Egyesült Államoknak ugyanakkor elengedhetetlen a régió stabilitása, vélik szakértők, nem véletlenül turnézott Mike Pence amerikai alelnök tavaly Dél-Amerikában, mielőtt a 14, főleg latin-amerikai országot tömörítő Lima-csoport közös nyilatkozatban utasította el a Maduro-kormányzatot.

Washingtonnak több szempontból is fontossá vált a venezuelai rezsimváltás: a dél-amerikai partnerországokban komoly társadalmi problémává vált a venezuelai menekültek kezelése, az utóbbi három évben több mint hárommillió ember hagyta el az országot. Az importcikkek, elsősorban a gyógyszerek hiánya Venezuelában pedig egészségügyi válságot okozott, és az, hogy Caracas az esetleges járványokat sem tudja kezelni, komoly kockázatot jelent a régiónak. Nem elhanyagolható emellett a kábítószer-csempészet kérdése sem. Miután az Egyesült Államok állampolgárai jelentik a legnagyobb felvevőpiacot, Washington évtizedek óta küzd a Dél-Amerikából észak felé áramló drogkereskedelem ellen. Szakértők szerint a venezuelai kormányzat érdekelt ebben a szektorban.

Persze így is kérdéses, hogy a tapasztalatlannak és nem is éppen karizmatikusnak tartott fiatal Guaidó hogyan tudott hirtelen forradalmárrá emelkedni. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a sajtóban elterjesztett fényképeket, amelyeken a nép körében indulatosan beszél, sokan gyenge Obama-utánzásnak tartják.

A Kreml nem keres kapcsolatot

A Kreml nem lépett kapcsolatba és nem tervez kapcsolatba lépni a venezuelai ellenzék vezetőjével, a magát ideiglenes elnökké nyilvánító Juan Guaidóval, és továbbra sem folynak tárgyalások Moszkva és Caracas között a Nicolás Maduro venezuelai elnöknek nyújtandó esetleges orosz katonai és pénzügyi támogatásról – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az MTI szerint. Peszkov az összeesküvés-elméletek világába tartozónak és kacsának minősítette azt az állítást is, amely szerint Nicolás Maduro személyes védelmét Oroszország biztosítja, valamint valótlannak mondta azt az értesülést is, miszerint orosz zsoldosok utaztak Vene­zue­lába. Közben Juan Guaidó újabb tüntetésekre szólította fel a lakosságot. Az önjelölt elnök békés tiltakozást hirdetett holnap délre, amelyen azt kérnék, hogy engedjék be az országba a külföldről küldött humanitárius segélyeket.