Visegrádi elköteleződés Magyarország mellett

Lengyelország és Csehország is támogatja a kormányt

A tagállamokat és a nemzetközi sajtót is megosztja a Sargentini-jelentés euró­pai parlamenti megszavazása. A várakozásoknak megfelelően Lengyelország tegnap jelezte, hogy biztosan vétót fog emelni a hazánkkal szembeni potenciális szankciók ellen, amennyiben a jelentés az Európai Tanács elé kerül.

– Úgy vélem, az EU igyekszik növelni a nyomást régiónk országain, de mi kötelesek vagyunk szolidaritást mutatni ezzel szemben – hangoztatta tegnap Jacek Czaputowicz lengyel külügyminiszter. A visegrádi országcsoport egy másik tagja, Csehország is Magyarország segítségére sietett, Andrej Babis cseh miniszterelnök, az ANO mozgalom elnöke tegnap a Partlamentní Listy című lengyel hírportálnak nyilatkozva elhatárolódott azoktól a mozgalmához tartozó képviselőktől, akik igent mondtak a jelentésre.

„Természetesen el kell határolódnom képviselőink szavazásától az Európai Parlamentben, mert Magyarország a szövetségesünk” – jelentette ki Babis, hozzátéve: a visegrádi csoport segítségével Orbánnal együtt keresztülvitték, hogy ne legyenek kötelező menekültkvóták, hanem csak önkéntes befogadás.

A német Keresztényszociális Unió (CSU) szintén a támogatásáról biztosította az Orbán-kormányt. Hans-Peter Friedrich, a német szövetségi parlament alelnöke tegnap Berlinben azt fejtegette: a magyar lakosság óriási többséggel kifejezte bizalmát a kormány iránt, az Európai Parlament viszont bizalmatlanságot szavazott a kormány ellen, ami lényegé­ben a magyar lakossággal és a magyar demokráciával szembeni bizalmatlanság üzenetét hordozza.

Közben a Politico hírportál a Jean-Claude Junckerhez, illetve Angela Merkelhez való lojalitásként értékelte Manfred Weber igen szavazatát a dokumentumra. Mint írták, a bajor Orbánnal kapcsolatos problémája ezzel azonban nem ért véget. Ha el akarja nyerni az Európai Bizottság elnöki székét, a jövő májusban megválasztandó EP-képviselők abszolút többségének támogatására lesz szüksége – emlékeztettek.

A londoni Financial Times is Orbán Viktor harcos természetéről írt, európai tudósítóik szerint az Európával folytatott pengeváltás nem feltétlenül rontja a magyar miniszterelnök otthoni megítélését, sőt tovább erősítheti támogatottságát a tavasszal esedékes uniós választások előtt. Orbán Viktor miniszterelnök most olyan színben tűnhet fel, hogy Brüsszel erőszakoskodásával szemben ő a nemzeti szuverenitás bajnoka – kommentálta a magyar kormányfő fellépését a brit The Times.