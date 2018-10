Veszteség várja Hessenben a CDU-t

Nem számíthatnak sok jóra a német nagykoalíciót alkotó pártok a bajorországi meggyengülésüket követően sem. A kereszténydemokraták (CDU) és a szociáldemokraták (SPD) most vasárnap Hessenben futhatnak két számjegy körüli veszteségekbe.

A hatmilliós nyugati tartományban egy tegnapi felmérés szerint a CDU 27, a szociáldemokraták pedig 22 százalékon állnak; ez 11,3, illetve 8,7 százalékos visszaesést jelentene az öt évvel ezelőtti választási eredményükhöz képest. A Zöldek viszont jelentősen megerősödhetnek, ahogy a hónap közepén Bajorországban is tették: Hessenben most 18,5 százalékra taksálják őket, de egy hete olyan felmérés is megjelent, amely szerint népszerűbbek, mint az SPD. A német közéletben egyre több szó esik arról, hogy a Zöldek országosan is átvehetik a legnagyobb baloldali párt szerepét: megújult vezetőségükkel a CDU/CSU-nál és az SPD-nél is vonzóbbnak, „trendinek” és progresszívnak számítanak, különösen a városi fiatalok körében.

Történetesen Hessent már most is fekete-zöld, azaz CDU–Zöldek összetételű koalíció irányítja, a 2010 óta kormányzó kereszténydemokrata miniszterelnök, Volker Bouffier pedig kevésbé népszerű, mint nála emberöltővel fiatalabb, ökopárti alvezére, Tarek al-Wazir (képünkön).

Az apai ágon jemeni származású, de már Hessenben született politikust kormányfőesélyesként is emlegetik. A 16 német tartomány közül jelenleg csak egynek van zöldpárti miniszterelnöke, a Hessennel szomszédos Baden-Württembergnek.

A felmérések tükrében elképzelhető, hogy csak hárompárti koalíciónak lesz többsége Hessenben. Az pedig biztosra vehető, hogy most először bejut a wiesbadeni gyűlésbe is a legutóbbi választásokkor még csak pár hónapos Alternatíva Németországnak (AfD) párt, amely az összes többi tartományi parlamentben már képviselteti magát. A bevándorláselleneseknek 12-13 százalékos támogatottságot mérnek a tartományban.

A hesseni választások legnagyobb következménye az lehet a német nagypolitikára, ha a CDU újabb vesztesége – párosulva a nagykoalíció országos támogatottságának folyamatos visszaesésével – lendületet ad az Angela Merkel pártelnök-kancellár elmozdítására való törekvéseknek. De a párt a voksolásig még összetart.