Véget ért az SPD-szavazás

A negyedik Merkel-kormány a tét · Anomáliák a lebonyolításban

Nemcsak Németország, de kis túlzással egész Európa is a német szociáldemokraták (SPD) pénteken véget ért belső szavazására figyel: mintegy 464 ezer párttag kezében van Angela Merkel negyedik kormányának, egyben a nagykoalíciónak a sorsa. Az eredmény annál is sürgetőbb, mert a tavaly szeptemberi Bundestag-választások után csaknem fél évvel is ügyvezető kabinet irányítja az EU vezető hatalmát. Az SPD-tagság formálisan a keresztény uniópártok (CDU/CSU) és a szociáldemokraták januárban elfogadott koalíciós szerződéséről dönt; a két potenciális partner erre már rábólintott.

Elemzők arra számítanak, hogy szoros eredmény születik vasárnapra virradó éjszaka, amikor a szavazatokat összeszámolják az SPD berlini székházában. Öt évvel ezelőtt még az egymást ma is elvtársnak szólító tagok – a szónak nincs gúnyos felhangja Németországban – 76 százaléka hagyta jóvá a harmadik Merkel-kormányt. Ez az arány ma irreális elvárás lenne: azt is csak a kongresszusi küldöttek 56 százaléka helyeselte, hogy a koalíciós tárgyalások egyáltalán elkezdődjenek a CDU/CSU-val. Igaz, a hangulat azóta valamelyest javult a legpatinásabb, ma is működő német pártban, miután Martin Schulz lemondott Andrea Nahles javára az SPD vezetéséről, sőt – nyomás hatására – végül arról is letett, hogy átvegye a német külügyek irányítását Sigmar Gabrieltől.

Fotós: Reuters

Ám ettől még maradt a gondok egy része. A koalíciót ellenző tábor a párt ifjúsági tagozata vezetésével belépési hullámot indított, hogy minél többen szavazzák le a hárompárti szerződést. Tízezrek léptek be, mégpedig vitatott körülmények között. Botrány lett belőle, hogy a Bild bulvárlap szerkesztősége sikerrel beléptetett egy kutyát, aki szavazólapot is kapott. Az SPD-ben arra is fel vannak készülve, hogy a tagok leszavazzák a nagykoalíciót.

– Annyi bizonyos: ebben az esetben nem lesz kisebbségi kormány és Jamaica-tárgyalások sem (más pártokkal), hanem új választások következnek – mondta pénteken Thorsten Schäfer-Gümbel SPD-alelnök. Viszont a párt támogatottsága a tavalyi történelmi mélypontnál is alacsonyabb: nemrég 15,6 százalékra mérték, a bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak is megelőzte őket. Tervezetten idén csak bajor és hesseni tartományi választás lesz a németeknél.

Szakértők szerint a pártszavazás ügye a bíróságon is végződhet.

– Az SPD számára fennáll a veszély, hogy a tagok panasszal élnek a bíróságon, hogy hamisításbiztos tagfelvételi eljárásra kényszerítsék a pártjukat – mondta a Focus hírmagazinnak Ulrich Battis közigazgatási jogász.