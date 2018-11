Változhat Washington bukaresti politikája

A Viorica Dancila vezette román kabinetnek, illetve a kormánykoalíciónak kedvezhet a Klaus Johannis államfővel folytatott totális bukaresti belpolitikai háborúban az új amerikai nagykövet érkezése – vélik elemzők, miután a Romania Libera napilap által idézett értesülések szerint heteken belül megtörténhet a csere az Egyesült Államok külképviselete élén.

Adrian Zuckermant júliusban jelölte a romániai tisztségre Donald Trump elnök. A jogi végzettségű új nagykövet tízéves korában vándorolt ki Romániából Amerikába, folyékonyan beszél románul, sajtóértesülések szerint közel áll a Trump családhoz. Arról, hogy még karácsonyig megtörténik a nagykövetcsere, az a Daniel Dragomir számolt be, aki korábban a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tisztje volt, s az elmúlt hónapokban több ízben is a román belpolitikai eseményeket a háttérből irányító szervezetként állította be az SRI-t.

Az amerikai külképviselet eddigi vezetője, a demokratákhoz kötődő Hans Klemm rendre a román ellenzék mellett foglalt állást belpolitikai kérdésekben. A Bukarestben amolyan helytartóként viselkedő diplomata egy korábbi fórumon sajátos összefüggésbe helyezte a kormánykoalíció igazságügyi reformját.

Mint mondta, a független igazságügyi rendszer létét és az erős korrupcióellenes küzdelmet lehetővé tevő jogszabályi környezet gyengítése aláássa az ország ellenálló képességét, sebezhetővé teszi Romániát a külföldről érkező fenyegetésekkel szemben, beleértve az Oroszország részéről érkezőket is, mivel a korrupció az a színpad, amelyet az ellenséges szereplők felhasználhatnak egy ellenálló állam alapjainak megtörésére.

Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt elnöke már jó ideje igyekszik bizalmi kapcsolatba kerülni az amerikai elnökkel, illetve annak adminisztrációjával. Klaus Johannis volt az első kelet-közép-európai vezető, akit Trump a megválasztása után a Fehér Házban fogadott, s a román ellenzék vezéralakjának számító jobboldali liberális elnök jelenleg is a sok tekintetben a demokraták irányvonalát képviselő washingtoni külügyi bürokraták bizalmi embere. Dragnea Izraelen keresztül igyekezett jó pontokat szerezni az amerikai elnöknél azzal, hogy bejelentette: Tel-Avivból Jeruzsálembe költözteti a román nagykövetséget.