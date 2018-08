Válságra is készül London

Élelmiszerhiánnyal riogatnak a brexit ellenfelei

A multinacionális vállalatok elvándorlásáról és a gazdasági hanyatlásról szóló előrejelzések után újabb rémhírek terjednek a brit sajtóban a brexittel kapcsolatban. Ezek szerint amennyiben Nagy-Britannia európai uniós tagságának megszűnése napján, azaz 2019. március 29-én még mindig nem lesz megállapodás a szigetország és az EU között, súlyos élelmiszerhiány alakulhat ki.

A londoni kormánynak minden eshetőségre fel kell készülnie, hiszen Theresa May miniszterelnök hiába szeretne megállapodni Brüsszellel, hiába javasolta nemrég egy közös szabadkereskedelmi térség létrehozását, elképzelhető, hogy Nagy-Britannia alku nélkül hagyja el az EU-t. Az Európai Bizottság nem véletlenül figyelmeztette nemrég az unióban bennmaradó 27 tagállamot, hogy készüljenek komolyabban arra az esetre, ha nem sikerül megállapodást kötni a rendezett brit kiválásról.

A brit kormány pedig közölte, hogy augusztusban és szeptemberben tájékoztatni fogja a vállalatokat és a háztartásokat arról, mitévők legyenek, ha Nagy-Britannia alku nélkül lép ki az unióból. A határok hirtelen lezárása esetén válsághelyzet alakulhat ki, az áruforgalom minden bizonnyal akadozni fog, ezért biztosítani kell a folyamatos élelmiszer-, gyógyszer- és vérellátást. Maga Theresa May is beismerte egy interjúban, hogy a hatóságok megkezdték az élelmiszerkészletek felhalmozására vonatkozó tervek előkészítését, ám felhívta a figyelmet, hogy csupán válságtervről van szó, a kormány ugyanis egy jó alku kidolgozásán munkálkodik.

Szavai mégsem nyugtattak meg mindenkit, az élelmiszeripari vállalatok és szakmai szervezetek emlékeztettek arra, hogy a Nagy-Britanniában elfogyasztott élelmiszer 30 százaléka származik az EU-ból, további 11 százalék pedig a blokk által megkötött kereskedelmi megállapodások révén kerül a szigetországba. „Az általunk elfogyasztott ételek csupán 49 százalékát állítják elő Nagy-Britanniában. A többi külföldről, éppen időben érkezik meg ahhoz, hogy még feldolgozhassuk.

A kormány ezt nem érti meg” – közölte Ian Wright, a brit élelmiszergyártók érdekeit képviselő szervezet, a Food and Drink Federation vezetője. Mások amiatt aggódnak, hogy a vállalatoknak nincs megfelelő kapacitásuk a szükséghelyzet miatt felhalmozott élelem elraktározására. Sajtójelentések szerint Doug Gurr, az Amazon webáruház egyik vezetője arra figyelmeztette Dominic Raab brexitügyi minisztert, hogy a kormány tömegtüntetésekkel szembesülhet, amennyiben nem lesz uniós megállapodás.

A keményvonalas brexithívek azonban rémhírkeltésnek nevezik az élelmiszerhiány kialakulásának felvetését. „Az élelmiszert, a gyógyszereket és az üzemanyagot a világ bármely tájáról megvásárolhatjuk a Kereskedelmi Világszervezet szabályai szerint, mint ahogyan jelenleg is tesszük, az EU fojtogató szabályrendszere nélkül” – nyilatkozta Jayne Adye, a Get Britain Out nevű euroszkeptikus szervezet vezetője.