Válságok árnyékában zajlik a G20-csúcs

Az EU meghosszabbíthatja a Moszkva elleni szankciókat

Az ukrán–orosz válság árnyékában, valamint a szaúdi újságíró-gyilkosság nyomán máig alig csituló politikai vihar közepette kezdődött meg tegnap Buenos Airesben a G20 országcsoport kétnapos csúcsértekezlete.

Ezrek tüntettek az argentin főváros utcáin a globalizációt megtestesítő vezető hatalmak, valamint a helyi kormány politikája ellen, de a hasonló találkozóknál megszokott módon ezúttal is a csúcs margóján zajló történések kaptak nagyobb figyelmet.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök tervezett különtalálkozóját az amerikaiak lemondták, arra hivatkozva: Moszkva nem engedte szabadon a Kercsi-szorosnál foglyul ejtett ukrán tengerészeket.

Ezt tegnap Putyin környezetében úgy kommentálták: az elnöknek legalább lesz ideje a fontos találkozókra. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a megvitatásra érdemes témák között javasolta az „ukrajnai orosz agresszió” kérdését. Egyben érzékeltette: az EU a történtek nyomán decemberben meghosszabbítja majd a Moszkvával szembeni szankciókat.

Angela Merkel német kancellár találkozóra készült Putyinnal, elindulása előtt pedig Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnökkel egyeztetett, de nem érkezett meg időben az argentin fővárosba. A német kormánygép ugyanis – immár nem először – meghibásodott, és a kancellár menetrendszerű járatokkal volt kénytelen folytatni az útját.

Trumpnak a The New York Postnak adott interjúja során az ukrán–orosz válság rendezéséről az jutott eszébe: „Angela! Vessük be Angelát!”, és a bulvárlap beszámolója szerint eltúlzottan ejtette a kancellár keresztnevét.

Mindeközben nemcsak a kercsi incidens osztja meg a csúcs résztvevőit. Buenos Airesbe érkezett Recep Tayyip Erdogan török elnök és Mohamed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökös is, akiket Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró októberi, isztambuli meggyilkolása állított szembe egymással.

A csúcs margóján Trump, valamint Kanada és Mexikó vezetői aláírták a három országnak a NAFTA-t, az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt felváltó új megállapodását, amely most ratifikációra vár. Nagy várakozás előzi meg Trump és Xi Jinping (Hszi Csin-ping) kínai elnök mai megbeszélését.