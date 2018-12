Utcára vonultak a migránspártiak

Baloldali, rasszizmusellenes csoportok bírálták a népszerű osztrák és olasz kormányt

Ausztria, Olaszország és Szerbia fővárosában is több ezren vonultak utcára a hétvégén: bár a Sebastian Kurz kancellár vezette osztrák kormány és a Matteo Salvini olasz belügyminiszter által vezetett Liga kormánypárt is növelni tudta támogatottságát a szigorú migrációs politikának köszönhetően, most a szakszervezetek által utcára hívott csoportok mégis a bevándorlásellenesség miatt kérik számon a népszerű kormányokat.

A hivatalos tájékoztatás szerint 17 ezren, a demonstrációt szervező szakszervezet, a Forró tavasz szövetség szerint azonban 50 ezren vonultak utcára szombaton Bécsben, hogy az osztrák kormány bevándorlás- és szociális politikája ellen tiltakozzanak. A tüntetést a Sebastian Kurz kancellár vezette osztrák kormánykoalíció megalakulásának első évfordulójára időzítették, a megmozdulások mögött álló baloldali politikai erők, szakszervezetek, illetve a feminista és idegengyűlölettel szemben alakult csoportok pedig a „jobbra húzódás, a rasszizmus és a szociális megszorítások” ellen hívták utcára az embereket.

A helyi tudósítások szerint az utcára vonuló emberek kifogásolták az osztrák óvodákban és általános iskolákban bevezetni tervezett fejkendőviselési tilalmat is. A tüntetők mások mellett olyan transzparenseket tartottak a magasba, amelyek a kormánykoalíciót fasisztának, illetve rasszistának bélyegezték, míg mások a bevándorlókkal szembeni megszorításokat kifogásolták.

A konzervatív Osztrák Néppártból és az attól jobbra álló, népszerűségét a bevándorlásellenes attitűdnek köszönhető Osztrák Szabadságpártból álló koa­líció a kezdetektől fogva az Európába irányuló migráció megállítását célul kitűzők közé tartozik az Európai Unió­ban: legutóbbi, múlt hónapban véglegesített intézkedésük célja a bevándorlóknak járó jóléti juttatások drasztikus csökkentése, és bár a csomag szándéka szerint kifejezetten a migráns családokat célozza, osztrák állampolgárokat is érint. Szintén nagy felháborodást váltott ki az osztrák munkajogi törvények lazítása, ami lehetővé teszi a napi tizenkét órás munkavégzést, emlékeztetett a távirati iroda.

Kurz néppártja egyébként a tavalyi választásokon a szavazatok 31,5 százalékát szerezte meg, a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint azonban a párt a bevándorlásellenes intézkedéseknek köszönhetően javítani tudott népszerűségén: támogatottságát 35 százalékon mérik. Hasonló a helyzet a Heinz-Christian Strache által vezetett Szabadságpárttal, amely tavaly a voksok 24 százalékát szerezte meg, jelenleg azonban 26 százalék körüli támogatottságot élvez.

Hasonló a helyzet Olaszországban is, ahol a Matteo Salvini belügyminiszter vezette Liga kormánypárt támogatottsága megállás nélkül növekszik a márciusi parlamenti választások óta: a párt akkor 17,4 százalékot szerzett, míg koalíciós partnere, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) 32,7 százalékot mutatott fel, Salvini azonban a migrációs politika drasztikus szigorításának köszönhetően már a másik kormánypártot is maga mögé utasította.

Most hétvégén azonban mégis többezres tömeg vonult fel Rómában, méghozzá a kormány bevándorláspolitikája ellen, illetve a migránsok jogaiért tiltakozva. A demonstrációt az USB szakszervezet és a Potere el popolo (Hatalmat a népnek) nevű szélsőbaloldali pártszövetség szervezte, a tiltakozók közül pedig sokan sárga mellényt viseltek, amely a hetek óta tartó franciaországi tüntetéssorozat szimbólumává vált. Helyi tudósítások szerint a demonstrálók között feltűnt rengeteg afrikai származású demonstráló is, akik a rasszizmus megfékezését és Matteo Salvini távozását követelték, sérelmezve a migrációs jogszabályok szigorítását.

Szintén tüntetéseket szerveztek a szerb fővárosban szombat este, ahol a többezres tömeg Alekszandar Vucsics szerb államfő lemondását követelte. A Véget vetni az erőszaknak jelszóval megtartott ellenzéki tüntetésre a belgrádi Studio B televízió egyik korábbi műsora adott közvetlen okot. A tévé december 9-i műsorában az ellenzékiek állítása szerint teljesen jelentéktelennek tüntette fel az aznapi tiltakozó akciójukat, amelyen mintegy tízezren vettek részt, emlékeztetett az MTI.