USA: Migránsok ezrei várnak bebocsátásra

Egy bíró felfüggesztette Trump korlátozó rendeletét

Egyre kritikusabb a helyzet az amerikai–mexikói határon, ahová folyamatosan érkeznek a közép-amerikai migránsok, hogy menedékjogot kérjenek az Egyesült Államokban. Egy amerikai szövetségi bíró egy ideiglenes végzéssel felfüggesztette Donald Trump elnök két héttel ezelőtti rendeletét, miszerint menedékjogért csak a határátkelőkön lehet folyamodni. Az amerikai belbiztonsági minisztérium szerint legalább ötszáz bűnöző is megbújik azoknak a migránskaravánoknak a soraiban, amelyeket októberben kezdtek szervezni Közép-Amerikában, hogy több ezer kilométert tegyenek meg északi irányba, az ígéret földjének tartott Egyesült Államok felé.

A gyerekeket és a nőket előreküldve érkeznek a valójában főleg egyedülálló fiatal férfiakból álló migránsok az amerikai–mexikói határ déli oldalához, hogy így keltsenek együttérzést az amerikaiakban – mondták amerikai belbiztonsági felelősök a Fox News hírtelevízió­ban. Washingtoni illetékesek szerint több mint ötszáz bűnöző is megbújik a közép-amerikai migránskaravánok határhoz közelítő csoportjaiban.

– És ez csak azoknak a száma, akikről tudomásunk van! Legalább négy migránskaraván is úton van, 7-14 ezer emberről beszélünk. Donald Trumpnak igaza van: ez egy invázió – mondta a Fox Business üzleti hírcsatornán Gorka Sebestyén, az amerikai elnök magyar származású volt tanácsadó-helyettese. Szerinte önmagában egy külföldit sem illet meg a jog, hogy belépjen az Egyesült Államokba vagy ott állampolgárságot szerezzen; vannak a bevándorlásra törvényes csatornák, amelyeknek meg kell felelni.

– A nemzeti szuverenitás minden országra vonatkozik – hangoztatta Gorka. A karavánok ügye a hónap eleji választásokon is téma volt az Egyesült Államokban, különösen délen. Trump ötezer katonát is vezényelt a határra.

De Trumpnak a menedékjog korlátozására tett erőfeszítése ezúttal ugyanúgy elakadt az amerikai államgépezetben, ahogyan korábban a beutazási tilalmi rendelete is késedelmet szenvedett, és át kellett azt dolgoztatnia. Most egy San Franciscó-i bíró függesztette fel ideiglenes végzéssel azt a két héttel ezelőtti elnöki proklamációt, amellyel a Fehér Ház – legalábbis kilencven napra – korlátozta volna a menekültügyi szabályozást.

Amerika ennek értelmében csak a kijelölt határátkelőhelyeken fogadott volna menedékkérőket. Most ugyanis megtörténik, hogy a közép-amerikaiak inkább feladják magukat a zöldhatáron a határőröknek, hogy így a hatóságok kezére kerüljenek és menedékkérelmet adhassanak be, akárhol is vannak. Helyszíni beszámolók szerint a határon feltorlódnak a migránsok, több ezren már nemcsak gyalog, de buszokon utazva elérték Tijuana mexikói határvárost, ahol az USA délnyugati csücske, San Diego irányában találhatók nagyon forgalmas átkelők.

– Napi három órát alszom, és amikor lecsukom a szemem, nem bárányokat számolok, hanem migránsokat. Egy város sincsen felkészülve arra, hogy három-négy nap leforgása alatt ötezer embert fogadjon. Megtesszük, ami emberileg lehetséges – mondta a The New York Timesnak egy tijuanai illetékes. A várakozások szerint a családoknak hónapokat kell majd itt várakozniuk, hogy elbírálják az ügyüket, miután már így is négyezer kilométeres utat tudhatnak maguk mögött. Tijuanában migránsellenes tüntetők vonultak az utcára, az átvonulók távozását követelve. Juan Manuel Gastélum polgármester migránshordáról beszélt, de migránspárti ellentüntetés is volt.

Sokan annyira eltökéltek a migránsok közül, hogy azt mondják: történjék bármi, nem mennek vissza Közép-Amerikába. A legnagyobb publicitást kapott karavánt még október közepén, a közösségi médiában szervezték Hondurasban, mégpedig hírek szerint baloldali csoportok támogatásával. Honduras is erről tájékoztatta az Egyesült Államokat. A közép-amerikai országokból – El Salvadorból és Guatemalából is – sokan a bűnözés és a nyomor elől menekülnek.

– Megölték az egész családomat, az apámat, az anyámat és a két testvéremet – mondta egy 18 éves salvadori a The New York Timesnak. Hírek szerint azért választják sokan a jóval hosszabb, Kalifornia felé vezető utat a Texas felé tartó helyett, mert azt biztonságosabbnak tartják.