Üres kézzel távozott May

Orbán Viktor szerint hazánk migrációs támadást hárított az EU-csúcson

Orbán Viktor szerint Magyarország újabb, a migránsok Euró­pába hozatalára irányuló támadást vert vissza az Európai Tanács kétnapos csúcstalálkozóján. A brüsszeli csata a briteknek kevésbé eredményesen sikerült, Theresa May miniszterelnök ugyanis nem tudott megfelelő garanciákat szerezni a brexitmegállapodás londoni elfogadásához.

Theresa May hiába érkezett egy megnyert bizalmatlansági szavazást követően a brüsszeli EU-csúcsra, a tagállami kormány- és államfők nem segítettek a brit miniszterelnökön, nem nyújtottak neki megfelelő garanciát az ír–északír tartalékmegoldásra. Erről maga May számolt be tegnapi sajtóértekezletén. Mint mondta, üdvözlendő az EU-ban maradó tagállamok nyilatkozata, miszerint az ír–északír tartalékmegoldás használatára csak legvégső esetben kerülhet sor, azonban ez még nem lesz elég a brexitmegállapodás londoni jóvá­hagyásához.

– Kristálytiszta voltam a tartalékmegoldással kapcsolatos garanciákat illetően. Mindkét félnek érdeke a megállapodás, míg a rendezetlen brexit senkinek nem jó – emlékeztetett a konzervatív kormányfő, aki elmondása szerint a következő napokban folytatja a tárgyalásokat az uniós országok vezetőivel.

May annak a véleménynek is hangot adott, hogy az uniós csúcson elfogadott nyilatkozat bizony jogi kötőerővel bír. Londonban épp kézzelfogható jogi biztosítékok kiharcolását várták a miniszterelnöktől, aki csütörtökön ezzel az ígérettel indult az EU-csúcsra. Jeremy Corbyn, az ellenzéki Munkáspárt vezetője tegnap kudarcnak nevezte a brüsszeli utat, mivel May nemcsak a beígért garanciák megszerzését mulasztotta el, de az uniós országok vezetői a brexitmegállapodás tervezetének újbóli megnyitására sem voltak hajlandók.

London számára a munkáspárti kritikánál is vészjóslóbb, hogy a kisebbségi kormányt kívülről támogató északírek, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) sem volt elégedett a brüsszeli eseményekkel. Arlene Foster pártvezető a BBC szerint azt mondta: továbbra is adott a kulcsfontosságú kérdés, hogy May szembeszáll-e a tagállami vezetőkkel vagy – ahogy ez korábban is megtörtént – meghunyászkodik.

May mindenesetre a szokásosnál harcosabb hangulatban volt a találkozón, az európai sajtóban például nagy visszhangot kapott az a felvétel, amelyen szemlátomást indulatos beszélgetést folytat Jean-Claude Juncker bizottsági elnökkel. A felvételek alapján a veszekedésbe torkolló párbeszédet Mark Rutte holland miniszterelnök szakította félbe. Brit sajtóforrások szerint a kormányfő azt vetette Juncker szemére, hogy előző este ködösnek és pontatlannak nevezte brit tárgyalópartnerét. A BBC tudósítása szerint May később már árnyaltabban beszélt a konfrontációról, mondván, hogy a bizottsági elnök nem őt, hanem a kilépési tárgyalások egészét jellemezte a ködös és pontatlan szavakkal.

A brit miniszterelnök már csak amiatt is csalódottan távozhatott az EU-csúcsról, mert épp a brüsszeli siker reményé­ben halasztotta el a hét elejére tervezett parlamenti brexitszavazást. A kulcsfontosságú voksolás így átcsúszik az új évre, ám csekély a valószínűsége, hogy a brit képviselők bizalmat szavaznak majd May kilépési alkujának.