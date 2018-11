Uniós engedély a brexitalkura

Orbán Viktor: Szomorú vasárnap ez · Egyezség nélkül is kiléphetnek a britek

– Nincs abban semmi túlzás, hogy ez egy szomorú vasárnap. Akármilyen jól is szerveznek meg egy válást, az attól még válás marad – nyilatkozta vasárnap Brüsszelben Orbán Viktor, miután a tagállami kormány- és államfők zöld jelzést adtak a brit kilépést bebetonozó megállapodásnak. A miniszterelnök a közmédiának arról is beszélt: a szigetország kilépéséért elsősorban az uniós vezetőket terheli a felelősség.

– Ha olyan uniós bizottsági elnököt választ meg az Európai Unió, akit a britek nem akarnak, mégis ilyen elnökkel kell dolgozniuk, az távolítani fogja őket az uniótól – szemléltette, utalva arra, hogy David Cameron egykori brit miniszterelnök – Orbán Viktorral egyetemben – Jean-Claude Juncker bizottsági elnöki pozíciója ellen szavazott 2014-ben.

– Az történt, hogy a migránsokat beengedtük, a briteket meg nem tudtuk bent tartani. Fordítva kellett volna. A briteket bent kellett volna tartani, a migránsokat nem kellett volna beengedni. Ha a nyugat-európai országok nem engedték volna be a migránsokat, akkor a britek bent tudtak volna maradni az unióban. Ez azonban múlt idő és spekuláció, érdemes inkább a jövő felé fordítani a tekintetünket – húzta alá a kormányfő.

A vasárnapi rendkívüli EU-csúcson egy több mint ötszáz oldalas kilépési egyezményre, illetve a jövőbeli brit–uniós viszonyról szóló, 26 oldalas politikai deklarációra bólintottak rá. Brüsszelben egyértelműen pozitív volt a fogadtatás, Michel Barnier uniós főtárgyaló a tisztességes és kiegyensúlyozott jelzőkkel írta le a dokumentumot, Angela Merkel német kancellár pedig egyenesen diplomáciai mesterműnek nevezte. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke pedig úgy fogalmazott: nem csupán a lehető legjobb, de egyben az egyetlen lehetséges megállapodást sikerült tető alá hozni.

Az Egyesült Királyságban inkább kétkedve fogadták az alkut, amely a kritikusok szerint a brit távozás ellenére is bebetonozza az EU erőpozícióját. Az ellenzéki Munkáspártot vezető Jeremy Corbyn tegnap kijelentette, hogy a párt biztosan a megállapodás ellen szavaz majd a londoni alsóházban, míg a Theresa May kormányát kívülről támogató északír Demokratikus Unionista Párt is az alku ellenében foglalt állást.

A brit parlament feltehetőleg december második hetében szavaz majd a dokumentumról, ám Theresa Maynek még nincs meg az elfogadáshoz szükséges alsóházi többsége, emlékeztetett a Politico. May vasárnap Brüsszelben azt hangoztatta: a decemberi szavazáson múlik majd, hogy a britek továbblépnek-e egy fényesebb jövő felé, vagy megnyitják a kaput a még nagyobb megosztottság és bizonytalanság előtt.