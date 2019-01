Ultimátumok sora szorongatja Londont

Nehéz napok várnak Mayre a brexitszavazás előtt

Napokkal a londoni brexitszavazás előtt ultimátumoktól hangos az európai sajtó: tegnap Tom Enders, az Airbus vezérigazgatója nevezte szégyenteljesnek a brit kilépést övező bizonytalanságot, majd kijelentette: az óriásvállalat nagy-britanniai jelenléte kérdésessé válik, amennyiben London megállapodás nélkül hagyja hátra az Európai Uniót.

– Az Airbus jövője azonban nem függ Nagy-Britanniától, a cég a brexitfolyamat kimenetelétől függetlenül fennmarad és virágzó jövő előtt áll, a kérdés az, hogy Nagy-Britannia részese akar-e lenni e sikeres jövőnek – hangoztatta a vezérigazgató, egyúttal arra figyelmeztetve: a politikai döntéshozóknak nem lenne szabad a kilépéspártiak „őrültségeire” hallgatniuk.

Az Európai Parlament (EP) Guy Verhofstadt által vezetett brexitügyi csoportja pedig tegnap tudatta: készek megvétózni minden olyan kilépési megállapodást, amelyben nem szerepel az ír tartalék megoldás. – A rendelkezés nemcsak az Ír-sziget jövőbeli átjárhatóságára vonatkozóan jelent garanciát, de a belső piac integritását is biztosítja – állt a brüsszeli Politico által idézett EP-közleményben.

A May-kormány számára az ultimátum már csak amiatt is fejtörést jelent, mert a sikeres brexithez nemcsak a londoni parlamentnek, de a strasbourgi/brüsszeli testületnek is rá kell bólintania az alkura. Nagy meglepetésre épp a franciaországi Calais-ból érkeztek részben pozitív hírek brexitügyben: Xavier Bertrand, az észak-franciaországi Nord-Pas-de-Calais régió elnöke tegnap a brit The Telegraph hasábjain fejtette ki, hogy a helyi kikötőkben és a Csalagút francia oldalán is megfelelően felkészültek a megállapodás nélküli brit távozásra.

A politikus ugyanakkor óva int: a károk elkerülése érdekében a szigetországnak is alkalmazkodnia kell. Bertrand egyébként korábban is aggodalmát fejezte ki a brexit következtében potenciálisan fellépő, hatalmas forgalmi akadályok miatt. Ezt támasztja alá, hogy London számításai szerint a rendezetlen kilépés esetén akár kétperces késés is 27 kilométeres dugót okozhat a Csalagút irányába vezető M20-as autópályán.