Újra nagyot böffentett a liberális főbohóc

Mobil óriásplakáton üzennek Orbán Viktor miniszterelnöknek az európai liberálisok, teherautóra szerelt hirdetőtáblájuk – a kedden útjára indított akció keretében – Brüsszel különböző kiemelt pontjain fog feltűnni. A hirdetőtáblán Orbán Viktor fényképe látható, valamint a következő angol nyelvű felirat: „Először elteszi a pénzünket, majd le akarja rombolni Európát”.

A plakátot személyesen mutatta be Brüsszelben az európai liberálisok díszpintye, Guy Verhofstadt, aki ezek szerint úgy érzi, hogy az ő pénzét is személyesen Orbán Viktor veszi el.

Verhofstadt plakátja azonban nemcsak aljas, hanem hazug is. Merthogy az a pénz, amit Guy barátunk a magáénak tulajdonít, az nem az övé, még csak nem is Brüsszelé, nem Verhofstadt alamizsnája a magyaroknak, hanem szerződések alapján Magyarországnak járó uniós források. Ami pedig „Európa lerombolását” illeti, Orbán Viktor számtalanszor leszögezte, hogy a célja Európa megmentése. Méghozzá annak az Európának, amely nem olyan, mint amit Juncker, Macron, Verhofstadt, és a többi őrült akar ránk erőltetni, hanem amit Konrad Adenauer, vagy Helmut Kohl képviselt. Vagyis a plakát szövegének másik fele is hazugság, sértő, és ellene mond minden valódi európai értéknek, a szólás- és véleményszabadságnak, ráadásul gyűlöletkeltő is.

Verhofstadt és barátainak ocsmánysága Brüsszel különböző kiemelt pontjain tűnik majd fel. Reméljük, nem felejtenek el táblát vinni Molenbeekbe is, Európa szélsőséges iszlamista központjába.

Ott különösen aggódhatnak Verhofstadték liberális demokráciájáért.