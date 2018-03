Újra „kísérleti” kormánya lehet Szlovéniának

Kedden hivatalosan is lemondott Miro Cerar szlovén kormányfő. Távozása, mindössze néhány hónappal a törvényhozási választások előtt, nagy meglepetés volt még koalíciós partnerei, a Szociál­demokraták és a Szlovén Nyugdíjasok Demokratikus Pártja számára is. Mind az ellenzék, mind a kormánykoalíció soraiban élnek a gyanúperrel, hogy lemondása előre megtervezett lépés volt.

A legnagyobb vesztesek a közszféra dolgozóit tömörítő szakszervezetek, amelyeknek az ügyvezetőként eljáró kabinet már nem lesz partner a béremelésért folyó tárgyalásokon. Az új kormánnyal mindent elölről kell kezdeniük. Mohóságukat a keddi sajtóértekezleten Miro Cerar (képünkön) fel is hozta mint lemondásának egyik okát, mondván túlzott béremelési követeléseik teljesítése hatalmas pénzügyi terhet rakna a költségvetésre. A szakszervezetek szerint ellenben már nagyon közel álltak a megállapodáshoz, érthetetlen, hogy a kormányfő miért vágta el a tárgyalások fonalát.

Bár a távozó miniszterelnök pozitívnak ítélte kabinetje teljesítményét, valójában a hatalomra kerülésekor ígért reformok többnyire elmaradtak, és sok megoldatlan kérdést hagy utódjára. Az átfogó adóreformból csak annyi valósult meg, hogy a legmagasabb jövedelmi kategóriába tartozók kevesebb adót fizetnek. A nyugdíjrendszer átalakítása meg sem kezdődött.

Az ötszázalékos gazdasági növekedésben a kedvező világgazdasági helyzet mellett a kormány makrogazdasági intézkedéseinek is volt szerepe, de áldásaiból a szerényebb jövedelműek nem részesültek. A legégetőbb külpolitikai kérdések közül nem rendeződött a határvita Horvátországgal. Az Új Ljubljanai Bank ügyében is kemény csata vár Miro Cerar utódjára. Állami pénzen történt szanálásához Brüsszel azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a 100 százalékos állami tulajdonban lévő bank részvényeinek 75 százalékát áruba bocsátják, amit Szlovénia vonakodik megtenni. Az ügyvezető kormány mindkét ügyben továbbra is képviseli a nemzeti érdekeket – mondta Cerar keddi, parlamenti leköszönő beszédében.

Lemondása fő okának sokan a Koper és Divaca közötti vasútvonal megépítése ügyében tartott népszavazás eredményét megsemmisítő legfelsőbb bírósági határozatot tartják. Szerinte ugyanis az lehetőséget ad további időhúzásra (újabb népszavazás kezdeményezésére), amikor pedig a koperi kikötő fejlesztése megvalósíthatatlan az olasz határnál lévő vasúti csomóponttal való összeköttetés nélkül. Félő, hogy Koper végképp lemarad a rivális észak-adriai kikötőkkel, Trieszttel és Rijekával szemben.

Maga Cerar azonban elsősorban a hagyományos pártokat, kormányon és ellenzékben lévőket egyaránt okolta távozásáért, amiért azok a kormány minden reformkísérletének ellenálltak. Szlovénia fejlődésének akadályozásában ő nem akar többé részt venni. Jelentőségteljes kijelentés egy olyan párt vezetőjétől, amely megalakulása után mindössze néhány héttel megnyerte a választásokat, tehát nem tartozik a fenti kategóriába. Egyben talán magyarázat is a váratlan lemondásra.

Lehet, hogy a szintén újonc Marjan Sarecet akarta „helyzetbe hozni”. Az utóbbi hetekben ugyanis a kaminiki polgármester újsütetű pártját (Marjan Sarec Listája) a szociáldemokraták megelőzték a népszerűségi listán. Az elkövetett hibákért, mulasztásokért a felelősségnek a koalíciós partnerekre, illetve a hagyományos pártokra hárításával Cerar egyszerre akarja eltántorítani a szavazókat attól, hogy a szociáldemokratákra vagy a konzervatív Szlovén Demokrata Pártra szavazzanak, s biztatni arra, hogy helyettük Sarecre, vagyis egy újabb kísérleti kormányra szavazzanak, amelynek „sikere” – ha Ceraréhoz hasonló lesz – borítékolható.