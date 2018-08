Újjászülethet a veronai nyári szabadtéri operafesztivál

Újjászülethet a veronai Aréna híres nyári operafesztiválja, amelynek új vezetősége keményen dolgozik azon, hogy a szabadtéri programsorozat visszanyerje azt a nemzetközi rangot, amely megilleti.

Noha a világhírű ókori amfiteátrum még ma is lenyűgöző látványt nyújtva magasodik az észak-olaszországi város főterén, az opera világában mára elhalványult egykori fénye. A szokásos évi nyári szabadtéri operafesztivál a közönségéből és presztízséből is jócskán veszített az elmúlt években, az egyre csak tornyosuló adósságok miatt pedig majdnem meg is szűnt két évaddal ezelőtt.

A fesztivál ügyét régóta a szívükön viselő művészek és közéleti emberek azonban most abban reménykednek, hogy az Aréna-alapítvány új intendása, az 57 éves Cecilia Gasdia révén sikerül újjáéleszteni a hajdanán világhírű rendezvényt.

A veronai születésű egykori szopránénekes, aki maga is többször fellépett a világ legnagyobb szabadtéri színpadán, szakmai kapcsolatait bevetve nyerte meg az idei évadra az operavilág neves csillagainak egy részét.

„Tisztában vagyok vele, hogy az egész operavilág és az énekesek is mind a segítségemre voltak. Február és március óta, éjt nappallá téve azon dolgoztam, hogy megnyerjem őket” – mondta Gasdia, aki január óta irányítja a nyári operafesztivált. Hozzátette: az énekesek egy része még abba is beleegyezett, hogy a szokásos honoráriumánál kevesebbért lépjen színpadra az évadban.

Gasdia közbenjárásának köszönhető, hogy a szeptember 1-jével véget érő 96. szezonban mások mellett az orosz mezzoszoprán csillag Anna Gorjacsova, az amerikai tenor Brian Jagde és az olasz tenor Francesco Meli is színpadra lép a Carmen főbb szerepeiben.

Ugyancsak Gasdiának köszönhetőn tért vissza a 13 500 ülőhelyes amfiteátrumba Olaszország egyik leghíresebb baritonja, a 76 éves Leo Nucci, akit A sevillai borbély Figarójaként hallhatott – és ünnepelt – a közönség.

Gasdia már júniusban bejelentette, hogy a 2019-es szezonban, első ízben Anna Netrebko is fellép Veronában. Az orosz sztárszoprán A trubadúr című Verdi-opera első három előadásában szerepel férjével, az azerbajdzsáni Yusif Eyvazovval együtt.

„Boldogok leszünk, ha a jövőben a nagy énekesek időről időre vissza akarnak majd térni a veronai Arénába, ahogy azt sokan tették a múltban, amikor ez a hely fontos célállomás volt sokak számára” – mondta Gasdia, aki egyelőre nem közölt pontos számadatokat az idei fesztivált illetően, csupán annyit árult el, hogy az erőfeszítések visszaköszönnek a jegypénztárak bevételeiben.

A római Colosseum és a capuai aréna után a veronai Olaszország harmadik legnagyobb, jó állapotban fennmaradt antik amfiteátruma.

A világhírű Arénában 1913 óta tartanak zenei rendezvényeket, azóta, hogy Giuseppe Verdi születésének 100. évfordulója alkalmából előadták az Aidát.