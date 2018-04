Újabb uniós pénzt kap Athén az integráció támogatására

A görög rendőrség a hamis útlevelek használata ellen küzd

Újabb 180 millió eurós (mintegy 56 milliárd forintos) segélyt hagyott jóvá az Európai Bizottság a Görögország területén tartózkodó menekültek életkörülményeinek javítására. „Görögország viseli a Földközi-tengeren zajló bevándorlási krízis terhének oroszlánrészét” – jelezte a közleményé­ben a bizottság.

A támogatás az ESTIA nevű program kiterjesztése, amely a menekülttáborokban élők városi elhelyezkedésére és integrációjára irányul. A program keretein belül már több mint 23 ezer embert szállásoltak el városokban, rendszeres pénzbeli támogatást pedig 41 ezernek nyújtanak. „Az ESTIA programunk valódi eredményeket ér el, jobbá teszi az emberek életét. Köszönettel tartozom a görög állampolgároknak és polgármestereknek, akik befogadták a menekülteket saját önkormányzati épületeikbe, empátiával és megértéssel” – nyilatkozott Hrisztosz Sztilianidisz humanitárius segítségnyújtásért felelős uniós biztos.

Görögországba továbbra is naponta érkeznek menekültek csoportjai a tengeri útvonalon, főként Leszbosz, Híosz és Számosz szigetére. A görög kormány becslései szerint márciusban 2000 migráns érte el az Égei-tenger keleti partjának szigeteit, ami jelentős növekedést jelent a januári és februári adatokhoz képest.

A görög kormánynak problémát okoz az is, hogy a menekültek a schengeni övezet előnyeit kihasználva igyekeznek eljutni a nyugati országokba légi úton, hamis dokumentumokkal. Tavaly közel 1700 migránst tartóztattak le a reptereken, akik hamis identitással próbáltak utazni. A görög rendőrség most komolyabb ellenőrzési mechanizmust állít fel a reptereken, és a légitársaságok munkatársait is felkészítik a hamis útlevelek felismerésére.

Athénban tavaly négy olyan műhelyt is lefoglaltak, ahol hamis dokumentumokat állítottak elő. Februárban pedig közel ezer lopott, illetve nem valós útlevelet foglaltak le, amelyeket a Görögországban tartózkodó migránsok számára készültek értékesíteni.