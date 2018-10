Új letelepedési szabályok léphetnek életbe az EU munkavállalói számára

A brit belügyminisztérium illetékese szerint ha nem sikerül megállapodásra jutni az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről, akkor már jövőre, a brit kilépés márciusra várható időpontja után új szabályok lépnek életbe az akkor újonnan, letelepedési és munkavállalási szándékkal Nagy-Britanniába érkező EU-állampolgárok számára.

Caroline Nokes, a belügyi tárca bevándorlási ügyekért felelős államtitkára a londoni alsóház belügyi bizottságának kedd esti meghallgatásán kijelentette: megállapodás nélküli Brexit esetén a munkáltatóknak alaposan ellenőrizniük kell azoknak az EU-állampolgároknak a nagy-britanniai munkavállalási jogosultságát, akik „március végéig még nincsenek itt”.

A brit belügyminisztérium jelenleg érvényes útmutatója szerint a külföldi EU-állampolgárok kétféle tartózkodási jogviszonyért, letelepedett, illetve előzetes letelepedett státusért folyamodhatnak, attól függően, hogy a kérelmező a brit EU-tagság 2019. március 29-én esedékes megszűnése után tervezett átmeneti időszak végéig, 2020. december 31-ig eltöltött-e öt évet életvitelszerűen Nagy-Britanniában.

Az útmutató szerint azok is kitölthetik az ötéves tartózkodási időszakot, akik az átmeneti időszak végéig még nem tartózkodnak ennyi ideje Nagy-Britanniában, és utána ők is végleges letelepedett státusért folyamodhatnak.

Ez a jelenlegi tervek alapján azokra is vonatkozik, akik a brit kilépés után, de a tervezett átmeneti időszak lejárta előtt érkeznek Nagy-Britanniába.

A Brexit-feltételekről szóló megállapodás elmaradása azonban azt is jelentené, hogy a brit EU-tagság megszűnése utáni napon nem lépne életbe az átmeneti időszak.

Caroline Nokes a meghallgatáson – a bizottság elnökének azt firtató kérdésére, hogy mi lesz a brit kilépés után érkező EU-állampolgárokkal, ha nem lesz megállapodás a Brexit feltételrendszeréről – azt mondta: ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy a brit hatóságok előrehoznák az új bevándorlási rendszer meghonosítását, és az akkor érkező EU-állampolgárokat már nem illetné meg automatikus munkavállalási jogosultság, egészen addig, amíg át nem esnek ugyanazon az elbírálási eljáráson, amelyet a brit hatóságok a világ bármely más részéről érkezőkkel szemben alkalmazni fognak.

Egyelőre nem ismert, hogy a Brexit után a brit kormány milyen egységesített bevándorlási rendszert honosít meg.

A belügyi államtitkár a keddi alsóház meghallgatáson elismerte azt is, hogy a Brexit-megállapodás elmaradása esetén a külföldi EU-munkavállalókat alkalmazó brit vállalatoknak „nehézségeket okozna” annak megállapítása, hogy az uniós országokból érkezett jelentkezők közül kinek van jogosultsága életvitelszerű nagy-britanniai tartózkodása alapján munkavállalásra, és „ki az, aki csak látogatóba érkezett, de mégis úgy dönt, hogy megpróbál munkát szerezni”.

Caroline Nokes elmondta azt is, hogy a már Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok letelepedési kérelmének elbírálására létrehozott rendszer eddigi próbaüzeme során mindössze 650-en nyújtottak be folyamodványt, jóllehet a hatóságok négyezer önként jelentkezőnek ajánlották fel a kérelmek előzetes benyújtását.

Az államtitkár szerint ennek egyik oka az, hogy az Apple operációs rendszerével működő mobil eszközökre letölthető alkalmazás még nem működik, mert a gyártó „nem hajlandó” kibocsátani javító frissítést, így csak az Android operációs rendszerrel működő eszközök tulajdonosai tudják az erre kidolgozott mobil alkalmazáson keresztül benyújtani folyamodványukat.

Nagy-Britanniában becslések szerint 3,5 millió külföldi EU-állampolgár él.