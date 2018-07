Új csillagban reménykednek az amerikai demokraták

Trump ellenzéke a fiatal Ocasio-Corteztől várja a fordulatot

Új médiasztár született az amerikai politikában, miután a 28 éves Alexandria Ocasio-Cortez nemrég váratlanul megnyert egy New York-i előválasztást, és minden bizonnyal a washingtoni képviselőház tagja lesz jövő januártól. Az önmeghatározása szerint is szocialista jelölttel kapcsolatban olyan nagyok a várakozások a megöregedett elit vezette Demokrata Párton belül, hogy egyesek már igyekeznek visszafogni ezeket: a spanyol ajkú fiatal nő sok szavazatot hozhat a konyhára, de a vidéki Amerikában azért aligha eleget.

Évszámokban írható le a legjobban az amerikai Demokrata Párt válsága: Hillary Clinton 2016-ban 69 éves volt, amikor elveszítette az elnökválasztást Donald Trumppal szemben. Az ellenzéki párt kongresszusi vezetői most 78 és 67 esztendősek, miközben az amerikai baloldal idolja, Bernie Sanders szenátor is lassan betölti a 77. életévét. Nem csoda, hogy nemcsak a novemberi kongresszusi és kormányzóválasztásokra készülő párt, hanem az egész amerikai liberális és baloldali közvélemény „ugrott” a hírre, miszerint egy szinte ismeretlen, 28 éves aktivista nemrég megnyert New Yorkban egy demokrata párti előválasztást.

A spanyol ajkú Alexandria Ocasio-Cortez egy főleg szintén spanyol ajkúak lakta körzetben a párt egy ismert és egyre feljebb törő politikusát, a clintoni „régi gárdához” tartozó Joseph Crowley-t utasította maga mögé. Crowley 56 éves, fehér és angol anyanyelvű férfi, így rögvest beindultak a stratégák: mit lehetne választási szempontból kihozni az ő profiljának szöges ellentétét jelentő fiatal nőből? Önmagában a „női voks” is szavazók millióit jelentheti, a katolikus felekezet (amelyhez Ocasio-Cortez is tartozik) megtűrt kisebbségből mára a legnagyobb vallás lett az Egyesült Államokban, a spanyol ajkúak demográfiai mutatói pedig nagyon jók.

Most 57 millióan élnek a 327 milliós országban, de 17 százalékos arányukat 2050- re már 28 százalékra prognosztizálják. Thomas Perez, az európai politikai tömörülésekhez képest lazábban szerveződő Demokrata Párt első embere lelkesen nyilatkozta: a szocialista aktivista a párt jövőjét képviseli. Trump ellenzéke megtalálta volna az aranytojást tojó tyúkot? Ocasio- Cortez minden bizonnyal képviselő lesz jövő januártól, egyben a mindenkori legfiatalabb politikus, aki helyet foglalhat a kongresszusban.

Az ő választókörzetében a republikánusoknak nem sok esélyük van, így várhatóan nyerni fog novemberben. Puerto Ricó-i származása dacára ráadásul „elnökképes”: ő már New Yorkban látta meg a napvilágot, márpedig a Fehér Ház lakója nem lehet honosított állampolgár. A 2020-as elnökválasztásra betölti a 30. évét is, vagyis a szenátorokkal és elnökökkel szemben támasztott alsó korhatár sem lesz számára akadály.

– Egy mozgalom kellős közepén vagyunk. De ez a mozgalom alulról, a választóktól fog építkezni – nyilatkozta a demokraták új sztárja, akinek népszerűségét már rocksztárokéhoz is hasonlítják. De vannak, akik szkeptikusak. Sanders sikertelen 2016- os elnökjelölti kampányának munkatársa túlságosan lehorgonyzott a baloldalon: nemcsak a marihuánát legalizálná, bevezetné a főiskolai tandíjmentességet és az általános egészségbiztosítást, de a vitatott bevándorlási és vámhivatalt is eltörölné.

– A közép- nyugatot ennyire balról nem lehet megnyerni – figyelmeztet például Tammy Duckworth illinois-i demokrata szenátor. Mint emlékezetes, Clinton a vidéki Amerikában veszítette el az elnökválasztást. Dodonai szerkesztőségi állásfoglalásában mindenesetre a Demokrata Párt helyzetét a szívén viselő The New York Times nyitást sürget a fiatal vezetők irányában, azt állítva, hogy a jelenlegi pártelit túl régóta ragaszkodik a hatalomhoz.