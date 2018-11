Tűzparanccsal fenyeget az elnök

Ahogy közelednek az Egyesült Államokhoz a közép-amerikai migránskaravánok – valamint a kongresszusi választások jövő keddi időpontja is –, úgy erősödik a retorika Washingtonban. Donald Trump tűzparancsot helyezett kilátásba arra az esetre, ha a migránsok kövekkel támadnának az amerikai határőrökre, ahogyan Mexikóban és Guatemalában tették.

– Megmondtam nekik, hogy (a köveket) lőfegyvernek tekintjük – fogalmazott az amerikai elnök, aki szerint a több ezer fősre duzzadt karavánokban vándorlók nem menedékkérők, és nem léphetnek be az Egyesült Államokba. Helyszíni beszámolók szerint viszont számos vándor annyira eltökélt, hogy a halálra is jobban fel van készülve, mint arra, hogy vissza kell mennie a nyomor és bűnözés sújtotta Hondurasba, ahol a legnépesebb karavánt szervezték.

Trump bejelentette: a jövő héten átfogó rendeletet ad ki a migrációról. Az elnök azt is kilátásba helyezte: változtatnak azon, hogy mindenki, aki amerikai földön született, jogosult lehet az USA állampolgárságára. Ám megfigyelők szerint ez a terv jogvitákhoz vezethet, mert a születés jogán szerzett állampolgárságot az amerikai alkotmány védi.

Egyelőre a határőrök tűzparancsát sem kell készpénznek venni – és nemcsak azért, mert a választásokat sokkal előbb megtartják, mint hogy a karavánok elérnék a határt. Miközben az amerikai–mexikói határon naponta mintegy egymillió ember kel át törvényesen, az elmúlt tizenöt évben száz határsértő vesztette életét a határőrökkel való összecsapásban.

Az incidensek nyomán dollármilliókra rúg az az összeg, amit Washington a halálesetekkel kapcsolatos kártérítésekre volt kénytelen fordítani, mégpedig jellemzően az aránytalan fegyverhasználat miatt. Ilyen esetek szinte kizárólag a három nagy határállamban, Texasban, Kaliforniában és Arizonában fordultak elő. A határőröket a szolgálati szabályzat köti a fegyverhasználat során.

A választási kampányban a kongresszus két háza feletti ellenőrzésük megtartásában bízó republikánusok hangsúlyozzák jobban a migráció kérdését, a törvénytelen bevándorlással szembeni fellépést ígérve. – A kulcskérdés az, hogy kit engedünk be. Szeretném megkönnyíteni a legális bevándorlást. De nem adnék juttatásokat azoknak, akik átjönnek. Most egy csomó juttatást kapnak a kormánytól, ami mindenkinek rossz. Nem produktívak, és az amerikaiaknak kell fizetniük a költségeiket – mondta a Magyar Időknek adott egy korábbi interjújában Phillip Aronoff, hazánk houstoni tiszteletbeli konzulja, aki republikánusként egy texasi választókörzetben száll kedden versenybe a washingtoni képviselői mandátumért.

ANTISZEMITA INCIDENSEK

A múlt szombati, 11 halálos áldozatot követelő pittsburghi zsinagógai vérengzést követően gyakoribbá váltak az antiszemita incidensek az Egyesült Államokban. A kaliforniai Irvine városában trágár zsidóellenes feliratot festettek egy zsinagóga falára, New York jellemzően zsidók lakta városrészében, Brooklyn Heightsben horogkeresztekkel csúfítottak el házfalakat, a szintén New York állambeli Rochesterben pedig egy lift belsejében ragasztották ki a náci jelképet, számolt be róla a CNN hírtelevízió. Az antiszemitizmus „az elmúlt években példátlan ütemben erősödik Amerikában”, figyelmeztetett egy rabbi­szervezet.