Tumorgyilkos limfociták

Saját immunsejtjeivel mentettek meg egy mellrákos nőt Amerikában

Egy előrehaladott mellrákban szenvedő nőt saját immunsejtjei­vel kezeltek, és drasztikus javulást tapasztaltak: eltűnt a daganat. Ez az első eset, amikor ilyen típusú terápia emlőrákos betegen segített. Egyesek szerint ez az eljárás sok, egyéb daganatos betegségben szenvedőnél is beválhat, akkor is, ha a kór már a test más részeire is átterjedt.

A 49 éves Judy Perkinsnek nemcsak mellrákja volt, de a daganat több szervén is megjelent, annak dacára, hogy hétféle kezelést alkalmaztak nála.

„A máján teniszlabda méretű elváltozások voltak. Ha nem találtunk volna megoldást, a következő két-három hónapban életét vesztette volna” – idézte Steven Rosenbergnek, a Maryland Nemzeti Egészségügyi Intézet professzorának szavait a New Scientist tudományos portál. A floridai nő ma is él, ami annak köszönhető, hogy a kutatók egy új módszerrel felerősítették a nő immunrendszerét. A kezelés után hat héttel a daganatok kiterjedése a korábbi felére csökkent, egy évvel később pedig el is tűntek. A beavatkozás után két és fél évvel a nőt gyógyultnak nyilvánították.

Alapvető probléma, hogy az emlőrák kevés olyan mutációt hoz létre, amely immunválaszt vált ki a szervezetben – körülbelül két százalékuk képes erre. Steven Rosenberg és munkatársai azt kutatták, hogy a szervezet mely specifikus immunsejtjei képesek felismerni ezeket a ritka elváltozásokat. Hosszas kísérletek után arra a következtetésre jutottak, hogy a limfociták egyik csoportja – egyfajta immunsejtről van szó – a rákos sejtek négyféle módosulatát érzékeli. Úgy gondolták, hogy ezek segítségével küldik hadba a rákos sejtek ellen az immunrendszert.

A beteg szervezetéből limfocitákat nyertek ki, amelyeket laboratóriumban tenyésztették, szaporítottak. Az így kapott hatalmas mennyiségű tumorölő sejtet visszajuttatták a beteg szervezetébe – nagyjából 80 milliárd ilyen sejtet fecskendeztek be. A „csodasejteken” túl az immunrendszer általános aktivitását növelő hatóanyaggal is segítették a hatást. Ami nem maradt el, bár a végeredmény magukat az orvosokat is megdöbbentette. A 49 éves amerikai nő az első a világon, akinél működött az ilyen típusú terápia az emlőrák ellen.

Ugyanezt a megközelítést már alkalmazták néhány máj-, vastagbél- és méhnyakrák kezelésére. Részleges sikert hozott a módszer a bőrrák és a dohányzáshoz kapcsolódó tüdőrák kezelésében is, de eddig nem működött a kevés mutációval járó rákos megbetegedéseknél, mint amilyen a mellrák. Az eredmény azt sugallja, hogy a módszer sok emberen segíthet a daganatok leküzdésében, még akkor is, ha a kór átterjedt a test más részeire.

„Úgy gondolom, ez egy rendkívül izgalmas és ígéretes stratégia” – reagált a hírre Charles Swanton a londoni Francis Crick Intézettől. Azt mutatja, hogy az immunsejt-terápiák nemcsak egyes rákos megbetegedések, mint például a melanoma esetében hatásosak, hanem szélesebb körben is alkalmazhatók. Azonban óvatosan kell kezelni a hírt, senki se kezdje tárcsázni az amerikai kórházat, mert eddig csupán egy sikeres gyógyulásról számoltak be a kutatók, ebből pedig nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket a módszer hatékonyságára vonatkozóan. Különösen annak fényében, hogy a csapat egyelőre csak további két mellrákos nőt kezelt, akik közül az egyik nem reagált a kezelésre, a másik pedig a kezelések megkezdése után meghalt.

A tudományos portál szerint a sejt­alapú terápiák költségesek, betegenként akár 500 ezer dollárba is kerülhetnek. De ez indokolt lehet, ha az ilyen kezelésekkel a 40-es éveik közepén járó emberek életét menthetik meg. Közben egy másik tanulmány kimutatta, hogy a korai stádiumú emlőrák leg­gyakoribb formájában szenvedő nők 70 százaléka nem igényel kemoterápiát. Genetikai vizsgálattal is eldönthető, hogy kik kezelhetők csak műtéttel és hormonterápiával, megóvva őket a kemoterápia súlyos mellékhatásától, mint például az émelygés, a fáradtság és az állandó idegfájdalom.