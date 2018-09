Trump összeveszett Puerto Ricóval is

Az elnök szerint jól reagáltak a Maria hurrikánra

Ritkán kerül az amerikai hírek középpontjában Puerto Rico, az Egyesült Államok szegény és lesajnált külbirtoka, de a tavaly ilyenkor pusztító Maria hurrikán idején az egész ország követte az ottani fejleményeket. Két hete pedig az keltett figyelmet, hogy Ricardo Rossello kormányzó azt közölte: a hárommilliós karibi szigeten a korábban véltekkel ellentétben nem 64-en, hanem csaknem háromezren vesztették életüket a Maria pusztítása nyomán.

Most – mindezt tetézve – Donald Trump, aki a Puerto Ricó-iaknak is az elnöke, azt közölte: a Maria okozta károk után az amerikai beavatkozás „hihetetlen, meg nem énekelt siker volt”.

– A legjobb munkát végeztük el Puerto Ricón, de senki nem érti – fogalmazott, később pedig a főváros, „San Juan teljesen inkompetens polgármesterét”, valamint a „megközelíthetetlen sziget gyatra elektromos ellátását” okolta a helyreállítás lassúságáért. Twitter-üzeneteiben Trump tovább is dicsérte kormányát: „Csillagos ötöst kaptunk a legutóbbi hurrikán elleni védekezésért Texasban és Floridában.”

– Készen állunk a közeledő nagy hurrikánra – nyugtatgatta a keleti parti amerikaiakat a Florence közeledte nyomán, miután több szövetségi állam mellett Washington fővárosban is rendkívüli állapotot hirdettek ki az új hurrikán miatt.

Carmen Yulín Cruz polgármester szintén a Twitteren utasította vissza a vádaskodást. „Siker? Trump szerint siker lenne Puerto Ricóban a szövetségiek reagálása? Ha azt hiszi, hogy háromezer ember halála siker, akkor Isten segítsen meg mindannyiunkat”, vágott vissza a politikus, aki szerint „Trump nem érti. Úgy tűnik, sajnos soha nem is fogja megérteni.”

Egy további üzenetben Cruz megemlítette: a Maria hurrikán után több mint 2400 temetési segélykérelmet adtak be az illetékes szövetségi hivatalhoz, ám ezek közül csak 75-öt hagytak jóvá. – Ez is a siker jele? – tette fel a kérdést. A haláleseteken kívül több ezer megbetegedést is összefüggésbe hoztak a tavalyi hurrikánnal. Washingtoni politikusok is bírálták Trumpot. Amerikában „utcai zavargásokra került volna sor”, ha a kormány úgy reagált volna a katasztrófára, mint Puerto Ricón – közölte Richard Durbin demokrata párti szenátor.