Trump: A kereskedelmi háború jó dolog

Az amerikai elnök újjá akarja építeni az Egyesült Államok acél- és alumíniumiparát, ezért jelentős importvámot vet ki a két fémre. Donald Trump szerint az utóbbi évtizedekben egyes országok tisztességtelenül kereskedtek ezekkel a fémekkel, ezért megvédi a hazai termelést az olcsó külföldi konkurenciától.

Az Egyesült Államok 25 százalékos importvámot vezet be az acél és 10 százalékot az alumínium bevitelére „hosszú időre” – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Nem közölt részleteket, így egyelőre nem világos, hogy az importvámok általános érvényűek lennének, vagy bizonyos kereskedelmi partnerek kivételt képeznének-e a szabályozás alól. A bejelentés hatására a New York-i Dow Jones ipari tőzsdeindex mintegy 2 százalékot veszített értékéből. „Amikor egy ország (az USA) dollármilliárdokat veszít a lényegében az összes országgal folytatott kereskedelemben, a kereskedelmi háború jó dolog, s könnyű megnyerni” – kommentálta döntését Trump tegnap reggeli Twitter-üzenetében. Szakértők szerint az intézkedésnek korlátozott lesz a gyakorlati haszna, ám politikai hatása hullámot verhet, s kereskedelmi háború lehet belőle.

A világ legnagyobb acéltermelőjének számító Kína első hivatalos reakciója visszafogott volt – írja a Bloomberg. Hua Csun-jing (Hua Chunying) külügyi szóvivő csupán ennyit mondott: Peking arra szólítja fel az Egyesült Államokat, hogy tartsa magát a nemzetközi kereskedelmi szabályokhoz. Az Európai Unió viszont napokon belül „határozott és arányos” választ fog adni a kereskedelmi korlátozásokra – közölte Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, aki közleményében sajnálatát fejezte ki Donald Trump bejelentése miatt, „kirívó beavatkozásnak” nevezve a lépést a hazai termelésbe.

– A protekcionizmus nem jelenthet választ közös problémáinkra az acélszektorban. Nem fogjuk ölbe tett kézzel nézni, hogy az iparunkat tisztességtelen intézkedésekkel sújtják, amelyek európai munkahelyek ezreit sodorják veszélybe – hangsúlyozta Juncker, aki szerint ezzel csak tovább súlyosbítják a helyzetet. Francois-Philippe Champagne kanadai kereskedelmi miniszter hangsúlyozta: a kanadai acélipart sújtó szabályozást az Egyesült Államokban is meg fogják érezni. – A kanadaiak biztosak lehetnek abban, hogy mindig meg fogjuk védeni munkásainkat, acél- és alumíniumiparunkat, s határozottan kiállunk a dolgozókért – mondta.

Az ágazatok szereplői kevésbé fogták vissza magukat. Több kínai fémipari szövetség vezetői szerint a vámok bevezetése „hülyeség”, mivel a „feje tetejére állítja a nemzetközi kereskedelem rendjét”, s „a megtorlás nem fog elmaradni sem Kína, sem a többi ország részéről”. Washington szövetségesei pedig azon vannak megrökönyödve, hogy Trump többek között a nemzetbiztonságra hivatkozva akarja emelni az importvámot.

– A japán acélkivitelnek semmi köze az USA nemzetbiztonságához – szögezte le Szeko Hirosige japán kereskedelmi miniszter.