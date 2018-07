Trump káoszt hozhat Londonba

A brexitpárti elnök a jelenleginél is nagyobb bajba sodorhatja a May-kormányt

Hosszú évek óta nem volt példa a mostanihoz hasonló biztonsági intézkedésekre Londonban: a rendkívüli készültséget Donald Trump érkezése indokolja. Az amerikai elnök tegnap este, a brüsszeli NATO-csúcstalálkozóról érkezett a brit fővárosba, ahol meglehetősen kevés időt tölt majd.

A rossz nyelvek szerint ez a tervezett tömegtüntetéseknek tudható be: a londoni liberálisok ma tízezres demonstrációkkal készülnek az elnök ellen, holnap pedig a skóciai Glasgow-ban lesz Trump-ellenes megmozdulás. A jogvédők ma egy hatalmas Trump-lufit is az égbe eresztenek London központjában, amely csecsemőként ábrázolja az amerikai elnököt.

A republikánus politikus – 2016-os megválasztásához képest – késve érkezik Nagy-Britanniába, amit a brit sajtó az egyre romló brit–amerikai különleges kapcsolattal magyaráz. Trump az elmúlt időszakban Sadiq Khan londoni főpolgármesterrel is több alkalommal összeszólalkozott a Twitteren, Theresa May miniszterelnökkel pedig szintén volt konfliktusa: az elnök megosztotta egy brit szélsőjobboldali szervezet videóit, amit a londoni kormányfő kikért magának.

Korábban John Bercow, a brit parlament alsóházának elnöke keveredett kisebb botrányba, miután azt mondta: Donald Trumpnak nincs automatikus joga felszólalni a testület előtt, ugyanis a westminsteri beszédet ki kell érdemelni.

Trump összes programja Londonon kívüli, az elnöki házaspárt a brit miniszterelnök tegnap este a fővárostól száz kilométerre fekvő Blenheim-palotában fogadta, ma pedig II. Erzsébet királynővel is találkozik. A belpolitikai válsággal küzdő országban kíváncsian várják, hogy az elnök vajon szól-e a brexitről.

Amennyiben igen, valószínűleg May ellen és a keményvonalas EU-s kilépés mellett beszél majd, ami a jelenleginél is nagyobb bajba sodorhatja a londoni kormányfőt. May számára mindenesetre rossz előjel, hogy Trump már tegnap, a NATO-találkozót követően megfogalmazta: számára úgy tűnik, hogy Nagy-Britannia csak részlegesen akar szakítani Brüsszellel.

– Azt gondolom, hogy a britek nagyon kedvelnek engem, és egyetértenek a bevándorláspolitikai nézeteimmel. Emiatt szavazhattak a brexitre is – fűzte hozzá.