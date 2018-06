Trump engedett a nyomásnak

Társadalmi összefogásban álltak ki a menekült gyermekek jogaiért

Nincsen nap Amerikában botrány nélkül a gyermekelkülönítési ügyben. Corey Lewandowski, Donald Trump egykori kampánymenedzsere szerdán nem volt hajlandó bocsánatot kérni, amiért lekezelően viszonyult egy tévéműsorban annak a tízéves Down-kóros kislánynak az esetéhez, akit – mint korábban már több mint 2300 más gyereket – az amerikai hatóságok elválasztottak illegális határátlépő szüleitől, és máshol helyezték el. – Bruhaha… – reagált Lewandowski, amikor egy másik megszólaló arról beszélt, a gyereket „elvették anyjától, és egy ketrecbe tették”. – Elnézést kérni? Elnézéssel tartozom azoknak a gyerekeknek, akiket a szüleik ilyen helyzetbe hoznak – mondta utólag Lewandowski.

Az esetet még kedden dobta be a nyilvánosságba Luis Videgaray mexikói külügyminiszter, hozzátéve: kormánya semmiképpen sem támogatja a törvénytelen határátlépést, ugyanakkor nem lehet közömbös „az emberi jogok nyilvánvaló megsértése láttán”.

A törvénytelen bevándorló családok szétválasztása az illegális határátlépéstől való elrettentés céljával napok óta az amerikai sajtó vezető témája. A Trump-kormány „nulla tolerancia” politikája révén a gyerekeket külön – és vitatott körülmények között – tartják 17 szövetségi államban, erre kialakított központokban.

Az erre szolgáló helyiségeket pedig egyes beszámolókban ketreceknek nevezték; ezért hangozhatott így el az említett tévéműsorban is. Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter a hét elején bizonygatta, hogy a gyerekeket a szakemberek megfelelően ellátják, de a tiltakozáshullám napról napra dagad Amerikában.

Az ország számos pontján tüntetők demonstrálnak, több szövetségi állam kormányzója visszavonta embereit a déli határról a Nemzeti Gárdából – a tartalékos hadseregből –, és számos híresség, köztük nagyvállalati vezetők és művészek, valamint az összes valamikori first lady (beleértve Melania Trumpot) is felemelte szavát a gyerekek szüleiktől való elválasztása ellen. Elítélő nyilatkozatot tett az UNICEF, az ENSZ Gyermekalapja és egy tegnapi interjúban – más egyházi illetékesek után – Ferenc pápa is.

Trump végül engedett a nyomásnak: tegnap este egy sajtótájékoztatón szűkszavúan csak annyit mondott, hogy még a nap folyamán aláír egy elnöki rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy az illegális bevándorlók gyermekei hosszabb ideig a letartóztatott családtagjaikkal maradhassanak – értesült a Fox News.

A hírcsatorna elemzője ugyanakkor emlékeztetett: ez a megoldás nem lehet végleges, hiszen 1997 óta érvényben van egy olyan rendelet, amely szerint felnőttekkel együtt lévő gyermekeket nem lehet húsz napnál tovább fogva tartani.