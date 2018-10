Trump átfogó, de gyors FBI-vizsgálatot szeretne a megvádolt főbírójelölt ügyében

Gyors, de átfogó vizsgálatot szeretne a szexuális zaklatással megvádolt Brett Kavanaugh amerikai főbírójelölt ügyében Donald Trump elnök. Közben a szenátus republikánus frakciójának vezetője, Mitch McConnell hétfőn bejelentette: a szenátus már a héten voksol Kavanaugh-ról.

Az amerikai elnök a Fehér Ház Rózsakertjében, az amerikai-mexikói-kanadai kereskedelmi megállapodás bejelentése után újságírói kérdésekre válaszolva fejtette ki véleményét a Brett Kavanaugh elleni vádakról. Trump ismét határozottan kiállt jelöltje mellett, és hangsúlyozta, hogy a Fehér Ház semmiféleképpen nem kívánja befolyásolni a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) vizsgálatát. Hozzátette: a vizsgálat céljairól és esetleges korlátozásairól a szenátus dönt majd.

Az elnök világossá tette, hogy őt nem zavarná, ha az FBI meghallgatná a harmadik nőt is, Julie Swetnicket, aki azzal állt elő, hogy Brett Kavanaugh jelen volt egy csoportosan elkövetett nemi erőszaknál is. „Az FBI-nak bárkit meg kell kérdeznie, akit akar, észszerű keretek között” – mondta, és leszögezte, azzal is egyetértene, hogy az FBI Kavanaugh-t is meghallgassa.

Hétfőn a szenátus igazságügyi bizottságának kilenc demokrata párti tagja levelet intézett Don McGahnhoz, a Fehér Ház jogi tanácsadójához és Christopher Wray FBI-igazgatóhoz, és még legalább egy tucat újabb tanú meghallgatását kérte.

Mitch McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője váratlanul bejelentette: a szenátusban még a héten voksolnak Brett Kavanaugh jelöltségéről, mert – mint mondta – a halasztgatás és az obstrukció ideje lejárt. A frakcióvezető a demokrata párti politikusokat okolta a kialakult helyzetért.

Közben az amerikai televíziókban Brett Kavanaugh volt osztálytársnői és évfolyamtársnői hirdetésekben állnak ki a főbírójelölt mellett. Rachel Mitchell, a szenátus múlt heti meghallgatásán Brett Kavanaugh-t és vádlóját, Christine Blasey Fordot kérdező arizonai ügyvéd, aki egyébként nemi erőszakot tárgyaló ügyek szakértője, az NBC televíziónak úgy nyilatkozott: nem támasztja alá bizonyíték a Kavanaugh ellen felhozott vádakat.

A Fox televízió bejátszotta egyik műsorvezetője, Laura Ingraham múlt héten sugárzott műsorának azt a riportját, amely Soros György szerepét firtatta a Kavanaugh elleni tüntetésekben.

A műsorvezetőnő, szélsőbaloldalinak minősítve Sorost, hangsúlyozta, hogy Soros és a Nyílt Társadalom Alapítvány jelentős összegeket adományozott több civil szervezetnek, köztük a Nők Menete nevű csoportnak, amely Kavanaugh elleni akciókat is szervez.