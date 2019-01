Trendfordulót emlegetnek Berlinben

Tovább csökkent a menedékjogi kérelmek száma Németországban tavaly egy kormányzati kimutatás szerint, amelyet a Bild am Sonntag című vasárnapi lap ismertetett. A szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatalhoz 186 ezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be 2018-ban, ami 16,5 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi 223 ezerhez képest, és elmarad a migrációs válság kezdete előtti utolsó évben, 2014-ben regisztrált 203 ezertől is. A számok azt jelentik, hogy tavaly trendforduló következett be a Németországba irányuló menekültügyi migrációban – mondta a lapnak Helmut Teichmann belügyminisztériumi államtitkár. A fordulat a migráció rendezését, irányítását és korlátozását célzó kormányzati intézkedéseknek tulajdonítható – idézte az MTI.

Ugyancsak nem nyilvános adatokra hivatkozva a Welt am Sonntag című vasárnapi lap azt írta, hogy a menedékkérők szállásai elleni támadások száma is jelentősen csökkent tavaly. A szövetségi bűnügyi hivatal összesítése szerint januártól december elejéig 143 támadás történt befogadóállomások ellen. Ez a felét sem éri el a 2017-ben egész évben regisztrált 312-nek, és elmarad a migrációs válság kezdete előtti utolsó évben, 2014-ben feljegyzett 199-től. A lap hozzátette, a csökkenés évek óta tart, legfőképpen annak hatására, hogy kevesebb menedékkérő érkezik az országba, és számos befogadóállomást bezártak.

A csúcs 2015-ben volt, amikor 1031 támadást – például gyújtogatást, robbantásos merényletet, rongálást – követtek el a menedékkérők szállásai ellen.