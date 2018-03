Továbbra is viharos a szlovák belpolitika

Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be lemondását a szlovák kormány belügyminisztere. Robert Kalinák a második tárcavezető, aki a kettős gyilkosság nyomán kialakult belpolitikai válság miatt mond le.

A tárcavezető és miniszterelnök-helyettes azzal indokolta döntését, hogy távozásával is szeretne hozzájárulni az országban kialakult helyzet stabilizálásához. „Továbbra is azt tartom a legfontosabbnak, hogy mihamarabb felderítse a rendőrség a kettős gyilkosságot” – közölte. „Távozásom után a vizsgálati szerveknek nagyobb nyugalmuk lesz a munkájukhoz. A mostani döntésemnek csak ahhoz van köze, hogy végre lenyugodjanak a kedélyek” – mondta. A politikus lemondása annak a belpolitikai válságnak a következménye, amely Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és élettársa meggyilkolása nyomán alakult ki.

Előrehozott választásokról akar tárgyalni a Most-Híd Egyelőre nem lép ki a Robert Fico szlovák miniszterelnök kormányát alkotó hármas koalícióból a Most-Híd, de előrehozott választásokról akar tárgyalni – jelentette be a vegyes párt elnöke, Bugár Béla.

Az újságírót és menyasszonyát február végén találták holtan Nagymácsédon. Kuciak egy olyan tényfeltáró cikken dolgozott, amelyben a szlovák miniszterelnök közvetlen környezetében dolgozók és az olasz maffia közötti korrupciós szálakat próbálta kibogozni. A tragédiát követően tüntetések kezdődtek Szlovákiában, Robert Fico kormányfő lemondását követelve. Az ellenzéki pártok és a szlovákiai sajtó a belügyminisztert és Tibor Gaspar országos rendőrfőkapitányt is felszólította a távozásra, követelésükhöz a hármas kormánykoalíció legkisebb pártja, a Most-Híd is csatlakozott.

A válság addig fokozódott, hogy a múlt héten már a miniszterelnök és egész kormányának távozását, illetve előrehozott parlamenti választások kiírását követelte az ellenzék. „Az országban uralkodó feszült helyzetre a kormány széles körű átalakítása vagy előrehozott választások kiírása a megoldás” – mondta Andrej Kiska államfő is egy televíziós bejelentésében.

A tüntetések következtében két hete lemondott Marek Madaric, a kulturális tárca vezetője. Döntését azzal indokolta, hogy emberileg nem tud beletörődni egy újságíró megölésébe. Ezt követően múlt héten a Fico politikai ellenfelének számító Andrej Kiska államfő tárgyalásokat kezdeményezett az ország jövőjéről. A pozsonyi törvényhozás néhány ellenzéki pártjával karöltve bejelentették, bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormánnyal szemben. Múlt pénteken több szlovákiai városban jelentős tüntetéseket tartottak, követelve a kormány elmozdítását. Robert Kalinák hétfői bejelentésével az ellenzék még közelebb került céljához.

A legerősebb kormánypárt, az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) alapító tagjának lemondását a szlovák-magyar Most-Híd szabta feltételül, cserébe a kormánykoa­lícióban maradásért. Szlovák sajtóértesülések szerint utóda Denisa Saková, a szlovák belügyminisztérium államtitkára lehet.

A lemondást a pozsonyi törvényhozás legerősebb ellenzéki pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), illetve az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevet viselő csoportosulás egyaránt üdvözölte, de továbbra is az egész kormány távozását akarják. A kormányfő azonban továbbra is ellenáll a támadásoknak. Robert Fico szerint az elnök követelése a demokratikus parlamenti választások eredményének nyílt megtagadása. A miniszterelnök az újságíró-gyilkosság után történteket pedig többször is az állam teljes destabilizációjára tett kísérlet részének nevezte.