Továbbra is stratégiai partner Budapest és Prága

– Elhibázott dokumentum az ENSZ globális migrációs csomagja, súlyos kockázatot von a saját állampolgárai fejére, aki aláírja – jelentette ki tegnap Orbán Viktor magyar miniszterelnök Prágában, kollégájával, Andrej Babissal folytatott megbeszélése után.

Kiemelte: a dokumentum olyan elvi tételeket fektet le, amelyek nem csökkentik, hanem serkentik az illegális migrációt. Minden ilyen dokumentum később konkrét ügyekben, jogi eljárásokban hivatkozási alapként rendszeresen megjelenik – vélekedett.

A kormányfő szerint a tömeges migráció olyan súlyú kérdés, amelyben nem szabad dönteni az emberek megkérdezése nélkül, de Európában ma az emberek nem tudják elmondani a véleményüket, vagy nem veszik azt figyelembe a vezetők, egyre inkább elitistává válik a politika.

A migránsvízumról szólva Orbán Viktor elmondta: érdeklődve figyeljük, milyen jogállami megoldásokat fejleszt ki az Európai Parlament, úgy látszik, addig kell szavazni, amíg a helyes eredmény megszületik.

A magát a jogállamiság őrének tekintő intézmény könnyen lép át jogállami normákat – tette hozzá. Orbán Viktor ugyanakkor nagy sikernek nevezte, hogy a V4 jelentős összeget ajánlott fel líbiai migrációt megelőző programokra, és jelezte, Marokkóra, valamint Tunéziára is ki kell terjeszteni ezt a kezdeményezést.

Szijjártó Péter külügyminiszter telefonon már egyeztetett tunéziai kollégájával, Hemaisz Dzsimanuival, hogy előkészítenek egy újabb olyan támogatási programot, amelyben észak-afrikai országoknak nyújtanának segítséget a határvédelmi képességeik fejlesztése érdekében.

A magyar miniszterelnök továbbá kiemelte: új dimenzióba léptek a magyar–cseh kapcsolatok az elmúlt években, a gazdasági együttműködés soha nem látott mértékben javult, és több ágazatban is sikeres a kooperáció a két ország között. Kifejtette: a kereskedelmi forgalom és a beruházások növekednek, mindkét ország támogatja a befektetéseket egymás országaiban.

A magyar gyógyszeripar jól teljesít Csehországban, az energiaszektorban is jelen vagyunk. Orbán Viktor a kétoldalú együttműködés dinamikusan növekvő szegmensének nevezte a védelmi ipart, mint mondta, ez nem egyszerűen üzleti ügy, van bizalmi mélysége is.

Andrej Babis cseh kormányfő szerint Csehország továbbra is stratégiai partnernek tekinti Magyarországot, s a cseh külpolitikában nem történt semmiféle változás. A cseh miniszterelnök kiemelte: Prága és Budapest kapcsolatai nagyon jól fejlődnek, és egyre intenzívebb a gazdasági és a kereskedelmi együttműködés is.

A két ország kereskedelmének volumene már meghaladta a kilencmilliárd eurót. Babis nagy fontosságúnak minősítette a visegrádi csoport tagjainak együttműködését is. Közös sikernek nevezte, hogy a V4-nek az Európai Unióban sikerült elérnie, hogy a kötelező menekültkvóták kérdése lekerült a napirendről.

Holland nyilatkozat

A holland kormány továbbra is támogatja az ENSZ globális migrációs csomagját, de kiegészítő nyilatkozatot készül elfogadni az esetleges szándékolatlan jogkövetkezmények elkerülése érdekében. Az MTI szerint a De Volkskrant című napilap arról számolt be, hogy a kormánykoalíció pártjai elméleti megállapodásra jutottak a dokumentumról, a pontos szöveget azonban a kabinet ülésén hagyják jóvá. A szakértők szerint főként belpolitikai jelentőségű nyilatkozatban le kívánják szögezni, hogy az ENSZ-szerződés nem szolgálhat a menekültstátus iránti kérelmek megerősítésére. Hollandiában a bevándorlásellenes Szabadságpárt, a protestáns Politikai Reformpárt, illetve a jobboldali Demokratikus Fórum is élesen ellenzi az ENSZ migrációs csomagját.