Tovább mozgósítanak a sárga mellényesek

Félezer középiskolát bénítottak meg a francia diáktüntetők

Mennyire osztják meg a sárga mellényeseket és csillapítják le az elmúlt hetek tiltakozáshullámát Macron elnök hétfői engedményei? – ez ma a francia politika fő kérdése. A visszhangokból az derül ki, sokan továbbra is elégedetlenek, és e hét szombatjára is mozgósítanak. A sárga mellényesekkel szimpatizáló diáktüntetők tegnap mintegy félezer francia középiskolában okoztak fennakadást, hatvanat blokád alá is vettek.

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be tegnap három baloldali ellenzéki párt a francia kormány ellen, ám az elnöki párt, A Köztársaság Lendületben nagy parlamenti többsége miatt ez eleve bukásra van ítélve. Viszont aligha a párizsi nemzetgyűlésben dől majd el, mennyire sikerült leszerelnie az egy hónapja tartó elégedetlenséghullámot Emmanuel Macron hétfő esti szavainak, amelyeket egy kimutatás szerint 23 millióan követtek a tévéképernyők előtt.

A köztársasági elnök a többi közt a minimálbér havi százeurós (32 ezer forintos) emelését ígérte januártól, valamint adókedvezményeket is bejelentett. Ezeket Édouard Philippe kormányfő a parlamentben részletezte tegnap. Hivatalos közlés szerint az intézkedések tízmilliárd eurós költséggel járnak, de a hatásuk kétséges.

– Macron morzsákat szór elénk. Semmit sem engedünk. Szigorítunk a hangvételen, és lehet, hogy ez fájni fog. Szombaton jön az ötödik felvonás – fejezte ki az elégedetlenségét a sárga mellényesek egy helyi csoportja a Le Monde nantes-i riportjában, érzékeltetve, hogy e hétvégén ismét az utcára vonulnak.

A diákok már kint is vannak, egyik szervezetük „fekete keddet” hirdetett tegnapra. A tüntetőkkel szimpatizáló középiskolások mintegy félezer oktatási intézményben okoztak fennakadásokat, közülük hatvanat pedig blokád alá vontak, kifogásolva azt is: az ő problémáikat nem érintette Macron beszéde.