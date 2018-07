Tovább forrong a londoni parlament brexitügyben

Egyre megosztottabbá válik a Theresa May vezette kormánypárt

Még nem teljesen halott a londoni kormány brexitterve, legalábbis a Konzervatív Párt egyes tagjai szerint. Az újabb brexitügyi lavina hétfő este indult el, amikor is Theresa May miniszterelnök rábólintott a keményvonalas kilépéspárti tábor majdani brit–uniós kereskedelempolitikát érintő módosításaira, amelyek árnyalják a kormány Chequersben vázolt stratégiáját. Bár a Downing Street hivatalos álláspontja szerint a módosítások elfogadása nem változtat a nemrég nyilvánosságra hozott londoni javaslatcsomagon, a brit sajtó egyértelműen Theresa May újabb kudarcaként értékeli a brexitpárti „győzelmet”.

Az euroszkeptikus javaslatok mindegyike a jövőbeli, az EU és a szigetország közötti vámszabályozást érinti, és olyan iránymutatások szerepelnek közöttük, mint a különutas északír vámszabályozás tilalma, illetve annak a törvénybe iktatása, hogy bármilyen, Brüsszellel létrehozandó vámpartneri kapcsolathoz kelljen a brit parlament jogszabályalkotása.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Westminsterben épp a héten tárgyalják a brexit utáni brit vámszabályozási kérdéseket és az azt szabályozó törvénycsomagot. Mivel hétfő este a keményvonalasok jutottak előnyhöz, a Konzervatív Párt Brüsszel-barát szárnya kedd este megpróbált átvinni egy javaslatot, amely a szigetország egységes belső piaci tagságának fenntartását irányozza elő. Theresa May több alkalommal is kizárta annak lehetőségét, hogy London a vámunió tagja maradjon a brexit után.

A szavazás kedden késő este ért véget, de a brit sajtó biztosra vette, hogy az ellenzéki Munkáspárt támogatásával a rebellis konzervatívok akadályt gördítenek a miniszterelnök útjába.

A The Guardian című brit balliberális lap szerint két konzervatív, EU-párti miniszter is a lemondásával fenyegette meg a kormányt, így támogatva a mind szorosabb gazdasági kapcsolatot az unióval. Ez újfent kellemetlen helyzetbe hozhatja a brit kabinetet, amelyet az utóbbi hetekben meglehetősen fontos posztokon ért veszteség: előbb David Davis brexitügyi, majd Boris Johnson külügyminiszter távozott.

Bármi is legyen a parlamenti csatározás kimenetele, az ingatag londoni kormány egy darabig még biztosan hatalmon marad. Sajtóforrások szerint a hathetes westminsteri nyári szünet ugyanis már holnap elkezdődik, így a konzervatívoknak lényegében nem marad idejük Theresa May eltávolítására.

Persze nem biztos, hogy ez a cél: konzervatív források szerint a párt berkei­ben egyenesen rettegnek a vezetőcsere – és az azt övező bizonytalanságok – gondolatától.