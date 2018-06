Történelmi megállapodás hatalmas kérdőjelekkel

Új, de meglehetősen bizonytalan szakasz kezdődik az amerikai–észak-koreai kapcsolatokban

Bár a washingtoni kormányzat igyekszik világtörténelmi pillanatként kezelni Donald Trump és Kim Dzsong Un szingapúri találkozóját, elemzők szerint valójában rendkívül kevés a konkrétum a két politikus által aláírt közös nyilatkozatban, ez pedig a nemzetközi közösséget is aggodalommal tölti el. Annyi bizonyos, hogy az észak-koreai vezető elkötelezte magát a teljes atomfegyver-mentesítés mellett, részletekbe azonban nem bocsátkoztak, az amerikai elnök viszont ígéretet tett arra, hogy Amerika felfüggeszti a Dél-Koreával tartott hadgyakorlatokat.

Az Egyesült Államok kész új alapokra helyezni kapcsolatát Észak-Koreával – jelentette ki Donald Trump tegnap Szingapúrban, a Kim Dzsong Unnal tartott csúcstalálkozóját követő sajtóértekezletén.

Az amerikai elnök és az észak-koreai vezető először négyszemközt tárgyalt egymással, majd a munkaebéd után plenáris ülésen folytatták a megbeszéléseket, és utána szűkszavú, részleteket mellőző sajtótájékoztatót tartottak. Trump kijelentette, hogy megállapodásuk alapján nagyon gyorsan megkezdődik az atommentesítési folyamat Észak-Koreában. A közös nyilatkozatot Trump meglehetősen átfogónak nevezte, de mást nem mondott róla sem ő, se Kim.

Az észak-koreai vezető a maga részéről az aláíráskor azt mondta, a világ jelentős változást fog tapasztalni, ő és Trump úgy döntött, hogy maguk mögött hagyják a múltat. Az amerikai elnök még annyit mondott, hogy nagyon sokszor fog még találkozni Kimmel, és – mint fogalmazott – teljesen biztos, hogy meghívja őt a washingtoni Fehér Házba. Trump nagyon tehetséges embernek nevezte Kimet, aki nagyon szereti a hazáját. Kijelentette, hogy különleges kötelék jött létre közte és Kim között.

Bár Trump meglehetősen átfogónak nevezte a közös nyilatkozatot, elemzők szerint az sokkal inkább semmitmondó, részleteket és konkrét vállalásokat nélkülöző. A dokumentum szerint Trump és Kim a szingapúri csúcstalálkozón átfogóan, mélyrehatóan és őszintén cserélt véleményt az újfajta amerikai–észak-koreai kapcsolatok megteremtéséről, a tartós és szilárd béke megvalósításáról a Koreai-félszigeten.

Trump emellett vállalta, hogy Washington biztonsági garanciákat nyújt Észak-Koreának, Kim pedig megerősítette a „szilárd és megingathatatlan elkötelezettségét a Koreai-félsziget teljes atommentesítése iránt”.

Az aláírók meggyőződésüket fejezték ki, hogy a két ország viszonya hozzájárul a béke és a jólét megteremtéséhez a félszigeten és a világban, a kölcsönös bizalom megteremtése pedig elősegítheti a félsziget atommentesítését.

Trump egyébként nem sokkal a dokumentum közzététele után elárulta, bár Kim Dzsong Un szóban megígérte az atomfegyverzet megsemmisítésének azonnali megkezdését, arra azonban nem volt idő, hogy ezt a dokumentumban is kodifikálják.

Kim „valószínűleg meg akarja ezt tenni, legalább annyira vagy még jobban is, mint én; és én tudom, mikor akar valaki megállapodást kötni, és mikor nem” – idézte a The Wall Street Journal Trump ­szavait. Idézte Trumptól azt is: „Lehet, hogy tévedek. Lehet, hogy hat hónap múlva itt állok majd önök előtt és azt mondom, »Hahó, tévedtem!«.”

A nemzetközi közösség kissé bizalmatlanul, ugyanakkor üdvözölte a csúcstalálkozó eredményét. Moszkva felajánlotta segítségét Észak-Koreának a nukleá­ris fegyverek megsemmisítésében, Peking pedig szintén ígéretesnek nevezte az eseményeket.

Az Egyesült Államok két térségbeli szövetségese, Dél-Korea és Japán azonban már óvatosabban fogalmazott a csúcstalálkozót illetően. Abe Sindzó japán miniszterelnök reményének adott hangot, hogy a csúcstalálkozó végül elvezet majd Észak-Korea denuklearizálásához, Kono Taro japán külügyminiszter azonban az aggodalmakat élesebben megfogalmazva kijelentette: Tokió arra összpontosít, hogy Phenjan valóban tanúbizonyságot ­tesz-e tömegpusztító fegyvereinek és rakétáinak leszereléséről.

Onodera Icunori japán védelmi miniszter szintén elsősorban a tárgyalások ­konkrétumait hiányolta. Mint mondta, még ha tettek is bizonyos ígéreteket a csúcstalálkozón, Japánnak nem szabad óvatlanná válnia, amíg gyakorlatba nem ültetik azokat. Az amerikai szövetségeseket a konkrétumok hiánya mellett az is aggasztja, hogy Trump ígéretet tett a Dél-Koreával tartott hadgyakorlatok felfüggesztésére is, amelyet Phenjan rendre a nyílt agresszió jelének tekintett.

Mun Dzse In dél-koreai elnök egyébként érdemben nem is kommentálta a találkozót, csupán annyit mondott: reményei szerint ez a történelmi nap megnyitja az utat egy békés korszak előtt.

A találkozó apropóján Dennis Rodman (képünkön) volt kosárlabdázó is Szingapúrba látogatott, az egykori NBA-sztár ugyanis köztudomásúan évek óta jó barátságot ápol Kim Dzsong Unnal és Donald Trumppal is. Sajtóhírek szerint Rodman – nem hivatalos – közbenjárása is kellett a csúcstalálkozó létrejöttéhez. A sztár a találkozót ­követően a kamerák kereszttüzében érzékenyült el a történelmi pillanatot látva.