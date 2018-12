Történelmi császári születésnap Japánban

Rekordszámban, több mint 75 ezren vettek részt tegnap Akihito japán császár utolsó hivatalos születésnapi ünnepségén. Az ünnepséget azért tartják ebben a formájában utolsónak, mivel Akihito – mint már bejelentették Tokióban – áprilisban lemond a trónjáról, és ezzel véget ér a Heiszei korszak is. A császárok születésnapja hagyományosan nemzeti ünnep, ezen a napon az uralkodói palotát is kinyitják a nagyközönség előtt.

A 85 éves uralkodó – a földkerekség utolsó császára – tegnap palotája erkélyéről üdvözölte a vendégeket, ünnepi beszédében megemlékezve a szigetországot sújtó természeti katasztrófák áldozatairól is. A sajtónak adott nyilatkozatában fontosnak mondta, hogy a japánok ne feledkezzenek meg a II. világháborúban meghalt számtalan honfitársukról, és hogy tudatosítsák: az ország háború utáni békéje és felvirágzása az elpusztultak áldozatának és az új nemzedékek fáradhatatlan erőfeszítéseinek köszönhető. Hangsúlyozta azt is, hogy a történelmet hitelesen mutassák be a háború után született generációknak – jelentették hírügynökségek.

– Óriási vigaszt jelent nekem, hogy a Heiszei (azaz a japán megfogalmazás szerint a teljes béke megvalósításának korszaka) háború nélkül ér véget Japánban – hangoztatta.

Akihito a világ legrégebbi, magát Amateraszu napistennőtől eredeztető uralkodócsaládjában látta meg a napvilágot, az akkor még élő istenként tisztelt Hirohito császár elsőszülött fiaként. Felesége, Soda Micsiko révén először került közrendű a két és fél ezer éves dinasztia tagjai közé. Hirohito császár 1989 januári halála után Akihito követte őt a monarchia élén. A Krizantém trón 125. császára már nem istenként, csupán egyszerű emberként vette át a hatalmat. Ő az első japán császár, aki – 2002-ben – Magyarországra is ellátogatott.