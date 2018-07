Történelmi bukást szenvedett el a Facebook

Az amerikai értékpapírpiacok történeté­ben a legnagyobb, napon belüli tőkeérték-veszteséget volt kénytelen elszenvedni csütörtökön a Facebook, miután a cég részvényárfolyama csaknem 20 százalékot zuhant a napi kereskedésben. Ez pedig azt jelentette, hogy a közösségi oldal előző napi 630 milliárd dolláros piaci kapitalizációjából 119 mil­liárd dollár illant el a semmibe alig öt perc alatt.

Értelemszerűen ugyanennyi kellett ahhoz is, hogy Mark Zuckerberg elnök-vezérigazgató vagyona is alaposan, 17 milliárd dollárral megcsappanjon. Ez a veszteség mindössze ötöde a teljes vagyonának, még így is maradt neki 70 milliárd dollárja.

A milliár­dosnak azzal is meg kellett barátkoznia, hogy a Bloombergnek a világ leggazdagabb embereit felsoroló listáján az eddigi harmadik helyet fel kellett cserélnie a hatodikkal.

A tőzsdei bukásnak elég súlyos – főként pénzügyi – okai voltak: a Face­book bevétele az idei második negyedévben elmaradt a várakozásoktól, és a cég az év második felére sem ígért semmi jót. Mindennek tetejébe még az aktív felhasználók száma is csökkent.

A republikánusokhoz közel állóként számon tartott Fox televízió kommentárja szerint az is közrejátszhatott a rendkívüli veszteségben, hogy Zuckerberg elutasította a holokauszttagadó Facebook-bejegyzések törlését. Nagy valószínűséggel az a botrány sem emelte a Facebook népszerűségét, amelyben kiderült, hogy a Cambridge Analytica nevű cég mintegy 87 millió felhasználó adatait gyűjtötte össze a választói vélemények befolyásolása érdekében.

A szakértők és a részvényesek sem kímélték Zuckerberget, és azt indítványozták, hogy válasszák szét az elnöki és a vezérigazgatói posztot. Ugyanis ha a vezérigazgató egyben az igazgatótanács elnöke is, túlzottan megnőhet a befolyása az igazgatóság napi munkáját és ellenőrző tevékenységét illetően, és ezt a konfliktust csak a pozíció kettéválasztásával lehet feloldani.

A Wall Street szakemberei már korábban jelezték a Facebook hanyatlását, amely szerintük nem is állt meg a csütörtöki veszteségekkel, hiszen a növekedés nem lehet végtelen.