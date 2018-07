Törökországnak bőven akad még tennivalója

Üdvözölte tegnap az Európai Unió külügyi szolgálata (EEAS), hogy Törökországban – pontosan két év után – megszüntették a 2016-os katonai puccskísérlet után elrendelt, azóta összesen hétszer meghosszabbított rendkívüli állapotot, amelynek eredményeként a török parlamentnek felhatalmazásában állt a törvényhozás megkerülésével életbe léptetnie törvényeket, és korlátozni vagy akár fel is függeszteni a polgári és szabadságjogokat, amennyiben azt Ankara indokoltnak tartotta.

A terrorszervezetek elleni harc, pontosabban a 2016-os összeesküvésért közvetlenül felelőssé tett gülenista hálózat elleni hatékonyabb fellépés indoklásával bevezetett megszorító intézkedések feloldása váratlannak egyébként nem mondható: Recep Tayyip Erdogan elnökválasztási kampányában többször is utalt arra, hogy újraválasztása esetén megszünteti a rendkívüli állapotot, a török államfő pedig be is tartotta ígéretét – pontosan egy héttel a hivatalba iktatása után.

Az intézkedések következtében mindenesetre Ankara több mint 150 ezer állami alkalmazottat bocsátott el a munkahelyéről.

A rendkívüli állapot feloldásától függetlenül is számos eszköz van továbbra is az irányítást immár Törökország végrehajtó elnökeként folytató Erdogan kezében: a kétéves időszak alatt kibocsátott törvényerejű rendeletek ugyanis továbbra is érvényben maradnak. Az EEAS ezzel kapcsolatban jelezte is Ankara felé, hogy ezek „megtartása” semlegesíti az intézkedés minden pozitív hatását.

A távirati iroda által közzétett nyilatkozatban az EU megerősítette azon elvárásait Törökország felé, hogy hajtsa végre az Európa Tanács, a Velencei Bizottság és más intézmények kulcsfontosságú ajánlásait, és tartsa tiszteletben a végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás elkülönülését.

Felszólította továbbá Ankarát, hogy vonja vissza azokat az intézkedéseket, amelyek negatív hatással vannak a jogállamiságra, az igazságszolgáltatás függetlenségére és az alapvető szabadságjogokra, beleértve a véleménynyilvánítás szabadságát, az egyesülési szabadságot és a tisztességes eljárással kapcsolatos jogokat.

Érdekellentétek Szíriában

Ankara elítéli Bassár el-Aszad ­szíriai elnök kormányerőinek támadásait a szíriai fegyveres lázadás bölcsőjének tekintett délnyugati város, Deraa területén.

Hami Aksoy, a török külügyminisztérium szóvivője újságírók előtt hangsúlyozta: a szíriai kormány civilek ellen elkövetett támadásai szabotálják mind az asztanai, mind a genfi tárgyalások égisze alatt, az erőszak csökkentése és a politikai megoldás keresése érdekében elért erőfeszítéseket. Nem akarjuk, hogy ugyanaz a forgatókönyv ismétlődjön meg itt, mint Kelet-Gútában, az észak-szíriai városában, vagy ami most az északnyugati Idlíbben történik – fogalmazott a diplomata.

Aksoy emellett emlékeztetett Recep Tayyip Erdogan török államfő és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi beszélgetésére, ahol a török államfő nyomatékosította: amennyiben a szíriai kormány megindul Idlíb felé, Ankara semmisnek tekintené az asztanai megállapodást, amely a feszültségmentesítési övezeteket jelöli ki Szíriában. Erről korábban már egy neve elhallgatását kérő tisztviselő is nyilatkozott a sajtónak, azt hangsúlyozta: a tartományban a török erők már tizenkét katonai megfigyelői álláshelyet állítottak fel.