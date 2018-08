Töretlenül fejleszti haderejét Kína

Az Egyesült Államok elleni támadásra is felkészül Peking

Az elmúlt három évben Kína jelentősen megnövelte az ország teljes hadi erejét magában foglaló Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) tengerentúli csapásméréshez szükséges képességeit, a kiképzéseken pedig valószínűleg az Egyesült Államok, illetve Washington szövetségesei elleni támadást gyakorolnak – legalábbis ez a konklúziója az amerikai védelmi miniszté­rium legfrissebb jelentésének.

A jelentés többek között kifejti, Peking az elmúlt években újabb bombázókkal bővítette ki végrehajtott hadgyakorlatait, emellett pedig jelentős tapasztalatokra tett szert a válságos tengeri övezetekben tartott hadgyakorlataival is. A riport arra is kitér, hogy a jelenleg két dandárból (tízezer fő) álló kínai tengerészgyalogság 2020-ra előreláthatólag hét dandárra, azaz 35 ezer főre bővül.

Elemzők szerint ez rossz hír Tajvannak: a haditengerészethez tartozó tengerészgyalogság – amelynek egy éve saját parancsnoka is van – feladatkörei is jelentősen bővülnek. Míg eddig tevékenysége elsősorban csak a Dél-kínai-tengeren való támadásra és védelemre korlátozódott, 2020-ra külföldi expedíciós műveleteket is magában fog foglalni.

A Pentagon szerint az átszervezés növelte a kínai haderő azon képességét, hogy haditengerészeti műveleteket hajtsanak végre az egy ország, két rendszer elve alapján de facto független államként működő sziget ellen. Az elmúlt másfél évben egyébként a kínai haderőfejlesztésnek leglátványosabb, illetve az erődemonstráció leginkább kézzelfogható eredménye a tavaly tavasszal sikerrel vízre bocsátott első, teljes mértékben saját gyártású repülőgép-hordozó.

A Pentagon szerint Kína nem csupán haderejének megnövelésével igyekszik kiterjeszteni globális lábnyomát: a globális léptékű egy övezet, egy út (One Belt, One Road, OBOR) nevű kezdeményezésének ugyanis egyértelmű célja, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatait más országokkal, amelyek ezáltal a pekingi érdekeknek megfelelően kerülik a kritikát vagy a konfrontációt a távol-keleti ország számára kényes kérdésekben.

Az amerikai védelmi minisztérium jelentése egyébként nem egyedi: a riportot minden évben elkészíti a mindenkori kormány minisztériuma, az elmúlt években azonban fokozott figyelem irányul a dokumentumra, hiszen általánosan elterjedt nézet, hogy a távol-keleti óriás a globális hegemónia megszerzésére törekszik.