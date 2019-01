Tőkés László ismét meglátogatta a terrorizmus miatt elítélt székelyeket

Tőkés László európai parlamenti képviselői minőségében is meglátogatta pénteken a csíkszeredai börtönben Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) két volt erdélyi vezetőjét, akiket terrorizmus vádja miatt ítéltek tavaly börtönbüntetésre Romániában.

A csíkszeredai börtönben tett látogatásról Tőkés László – aki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke is – pénteken számolt be egy sajtótájékoztatón. Emlékeztetett, hogy korábban magánemberként látogatta meg a két bebörtönzöttet, most viszont az EP külügyi bizottságának elnökének ajánlásával vett részt a látogatáson, s ebből az alkalomból lehetősége nyílt megtekinteni a csíkszeredai börtönben uralkodó viszonyokat is. Megállapította, viszonylag jó körülmények között vannak Bekéék, akik nehezményezik, hogy nem engedik őket külső munkavégzésre.

Tőkés bírálta a román államot, amelynek szerinte mindig is szüksége volt magyar politikai foglyokra, hogy megfélemlítse a romániai magyarságot. Az EP-képviselő szerint Bekéék is csak bűnbakok, akik révén a román állam az egész romániai magyarságot akarja megfélemlíteni. Szerinte a „székelyföldi terrorizmus ügy” mögött ugyanaz a hagyományos kamarilla áll, amely száz esztendeje törekszik a romániai magyarság elűzésére, tönkretételére.

Kiemelte, folytatni kell a két elítélt kiszabadításáért a jogi és a politikai küzdelmet. Úgy vélte, jogi téren elég szűkösek a lehetőségek, ezért fontos, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikai úton is felvállalja az ügyet, és akárcsak az egyházi ingatlanok vagy a magyar iskolák esetében, ugyanolyan súllyal képviselje ezt az ügyet is a román kormánykoalícióval folytatott tárgyalásokon.

Az EMNT elnöke szerint ki kell használni a pápa Romániába tervezett látogatását, valamint Románia soros EU-elnökségét is, hogy ezt a kérdést minél alaposabban megismertessék a nemzetközi közvéleménnyel és döntéshozókkal. Szerinte Románia EU elnöksége érzékenyebbé teheti a külföldieket a két volt erdélyi HVIM-vezető ügye iránt.

A sajtótájékoztatón jelen volt Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke is, aki bejelentette, hogy 2019-ben az EMNT több évfordulós programot szervez az 1989-es kommunistaellenes temesvári felkelés 30 éves évfordulójára.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018 júliusában öt-öt éves börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a román legfelsőbb bíróság. Azért állították őket bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és az előbbi lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén.