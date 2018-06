Több tíz kilónyi zöldséget szüretelnek a Német Űrközpont antarktiszi üvegházában

Több tucat kilogramm uborkát, paradicsomot és salátát szüreteltek már le a Német Űrközpont (DLR) antarktiszi "üvegházában".

Az Alfred Wegener Intézethez tartozó Neumayer III. állomás közelében lévő konténer nemcsak az ott dolgozó legénység étrendjét hivatott gazdagítani, hanem fontos ismereteket is szolgáltat arról is, hogyan lehet a Holdra és a Marsra tartó missziók során növényeket termeszteni. Ráadásul ezek alapján akár barátságtalan területeken, például a sivatagokban is elérhetővé válhat a növénytermesztés.

Az üvegházat egy konténerben alakították ki, amelyben 13 négyzetméteren talaj, napfény és növényvédőszerek használata nélkül kezdtek termeszteni zöldséget és gyümölcsöt az év elején. Néhány percenként számítógép által irányított módon tápanyagoldattal permetezik a gyökereket, a levegőt és a vizet pedig újrahasznosítják.

Az első növényeket februárban ültette Paul Zabel kutató, azóta 39 kilogramm salátát, 25 kilogramm uborkát, 17 kilogramm paradicsomot, 7 kilogramm karalábét és 4 kilogramm retket szüretelt. „Csordultig vagyunk zöldségekkel. Messze túlszárnyaltuk az elképzeléseinket” – mondta a szakértő, hozzátéve, hogy az uborkák fejlődnek a legjobban, a paprikával és az eperrel a legnehezebb dolgozni.

Az Antarktiszon uralkodó szélsőséges körülmények igazi kihívást jelentenek. Jelenleg a sarkvidéki éjszaka mínusz 45 Celsius-fokos, ami a technológiát is próbára teszi.

Az elmúlt hónapban egy vihar miatt Zabel három napon át nem jutott el a kutatóállomástól 400 méterre lévő üvegházig a hó miatt. Ezen idő alatt a brémai kontrollközpont irányította az üvegház rendszerét. Ebből is sokat tanul a csapat, hiszen a jövőbeli üvegházaknak egy másik bolygón is állandóan működniük kell.

A kísérletből a Neumayer III. sarkkutatói is profitálnak, hiszen így rendszeresen kerülhet a tányérjukra friss zöldség. Az antarktiszi télben el vannak zárva a külvilágtól és hónapokon át kell a tartalékokból élniük. Az üvegházból származó zöldségek és növények gazdagítják étrendjüket és ezt többé nem szeretnék nélkülözni – mondta Bernhard Gropp, az állomás vezetője.

Az EDEN-ISS elnevezésű kutatási projekt az év végéig tart.