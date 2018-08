Több mint egymillióan kerültek táborokba az árvíz sújtotta dél-Indiában

Az árvíz sújtotta dél-indiai Kerala államban a hatóságok hétfőn fokozták erőfeszítéseiket annak a becsléseik szerint mintegy hatezer embernek a felkutatására és kimentésére, aki a katasztrófa által leginkább érintett térségben rekedt, miközben az áradások áldozatai közül már több mint egymillióan a hatóságok által létrehozott táborokban leltek menedékre.

A katasztrófaelhárítás tisztségviselői szerint a mentésre váró hatezer ember többsége csapdába esett Csengannurban és más, az árvíz által a külvilágtól elzárt területeken.

„Elsődleges feladatunk, hogy még ma befejezzük a mentési műveleteket. Huszonhat katonai helikoptert és 1200 nagyobb csónakot vetettünk be ennek érdekében” – hangsúlyozta Sures Prabu polgári közlekedési miniszter.

Az illetékesek elmondták, hogy 1 millió 80 ezerre nőtt az evakuált embereknek a száma, akiket táborokban szállásoltak el, több mint 3600 helyszínen. Vasárnap a táborokban elhelyezett emberek száma még 850 ezer volt.

Sures Prabu szerint a hatóságok megnyitották a haditengerészet egyik légitámaszpontját is a civil légiközlekedés előtt Kerala állam legforgalmasabb városában, Kocsiban, hogy ezzel is támogassák a segélyszállítmányok fogadását, valamint a lakosok evakuálását. A város központi repülőterét a múlt héten lezárták az áradások miatt. Indiai tisztségviselők hozzátették: a térség más légibázisait is megnyitják a polgári légiközlekedés előtt.

Köszönhetően annak, hogy az esőzések alábbhagytak a hétvégén, helyenként az árhullám is levonulóban van. A hatóságok szerint azonban továbbra is az ivóvízhiány és az esetleges betegségek jelentik a legnagyobb kihívást a térségben. A táborokban ezért gyógyszereket és fertőtlenítőszereket osztanak elővigyázatosságból.

A monszun időszak májusi kezdete óta 373-an vesztették életüket a Kerala államot sújtó áradásokban és földcsuszamlásokban. A turisták körében is népszerű államra augusztus 8-án sújtott le az eső újabb hulláma, amely tízezer kilométernyi közutat tett járhatatlanná, és az egyik legnagyobb repülőteret is megbénította. Hivatalos adatok szerint a térségben a megszokottnál 40 százalékkal több csapadék esett.

Pinaraji Vidzsajan, Kerala főminisztere szerint az államra az évszázad monszunesőzése sújtott le, becslései szerint hárommilliárd dolláros anyagi kárt okozva.