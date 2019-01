Tizenhárom év börtönre ítélték Janukovics volt ukrán államfőt

A kijevi bíróság tizenhárom év börtönre ítélte tegnap távollétében Viktor Janukovics volt ukrán államfőt hazaárulás és háború kirobbantásában való bűnsegédlet címén – közölte ­Vladiszlav Devjatko bíró.

A bíróság ugyanakkor felmentette Janukovicsot az államhatár megváltoztatására irányuló, Oroszország vezetésének képviselőivel való együttműködésben megvalósuló bűncselekmény vádja alól. Nem találta ugyanis a bírói testület kellően bizonyítottnak a vád részéről, illetve a tanúvallomások alapján, hogy Janukovicsot az oroszok tájékoztatták volna törvényellenes cselekedeteik végső céljáról – írta a távirati iroda.

A bíróság megállapította továbbá: az ügyészség nem bizonyította, hogy a vádlott a határok megváltoztatásának céljával cselekedett. Janukovics nyilatkozataiban a bíróság nem talált ilyen akcióra való felhívást.

Az ítélet szerint Viktor Janukovicsnak több mint 98 ezer hrivnya (mintegy 985 ezer forint) eljárási költséget is ki kell fizetnie. A jelenleg is Oroszországban tartózkodó Janukovicsot távollétében ítélték el, ami azt jelenti, hogy ha sikerül őt valaha őrizetbe venni, akkor Ukrajnában letartóztatásba helyezik, és ezután kezdi meg letölteni a büntetését. A mostani ítélet még nem jogerős, ellene harminc napon belül fellebbezés nyújtható be. A terjedelmes, 143 oldalas ítéletet csaknem nyolc órán keresztül olvasta fel a bíróság.