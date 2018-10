Theresa May: Nem tökéletes brexit kell

Sokan vezetőváltást akarnak a konzervatív pártban

Egy ABBA-slágerre vonult a színpadra szerdán Birminghamben Theresa May miniszterelnök, aki bár a megszokottnál valóban lazábbnak mutatkozott a konzervatív párt kongresszusán, továbbra sem tudja elhallgattatni a távozásáért kiáltó képviselőket. Sajtóforrások szerint egyre több kormánypárti politikus akarja a vezetőváltást, miközben a brexittárgyalások is akadoznak. May tegnap újfent leszögezte: bizony a megállapodás nélküli brexit lehetőségére is készülni kell.

Konzervatív párti egységet és a nemzet érdekeivel összeegyeztethető brexitet követelt Theresa May tegnap a konzervatív párt éves kongresszusán Birmin­ghamben.

Arra ugyan nem derült fény, hogy a miniszterelnök kilépési stratégiá­ja valójában mekkora mértékben osztja meg a kisebbségben lévő kormánypártot, a látszólag vidám hangulatban lévő May – aki táncolva vonult a színpadra, és nem kevés öniróniával a tavalyi beszédének bakijait is felemlegette – pedig inkább az ellenzéki Munkáspárt kilépési tervét bírálta.

– Teljesen mindegy, hogy jó vagy rossz megállapodást hozok majd tető alá: azt a Munkáspárt el fogja utasítani – hangoztatta a kormányfő, aki az ellenzékiek által beharangozott újabb brexitreferendumról is szólt. Mint mondta, a Munkáspárt hiába hívja a polgárok döntésének a kezdeményezést, a britek már meghozták az emlegetett döntést, amikor az Európai Unió elhagyására szavaztak: „Egy második népszavazás azoknak a politikusoknak a próbálkozása lenne, akik arról akarják meggyőzni a briteket, hogy első alkalommal rosszul döntöttek. Gondoljanak csak bele, mi történne a demokráciába vetett hittel” – tette hozzá.

Theresa May szerint amennyiben a brit politikusok továbbra is a tökéletes brexitet keresik és makacsul ragaszkodnak a saját politikai elképzeléseikhez, valójában a brit kilépés egészét teszik kockára. Utóbbi burkolt üzenet a konzervatív párt Boris Johnson nevével fémjelzett szárnyának, amely továbbra is elutasítja a kormányfő szerintük túlságosan megengedő kilépési javaslatcsomagját. Johnson egyébként egy nappal May előtt – és a brit sajtó szerint jóval nagyobb érdeklődés közepette – lépett a színpadra Birminghamben, ahol újabb támadást indított a csak Chequers-tervként emlegetett kilépési terv ellen.

Fotó: Reuters

– Ha átverjük a választókat – márpedig a Chequers-terv átverés –, soha nem látott módon gyengül a belénk vetett bizalom. Sőt a hátba támadást kiáltókat fogjuk igazolni, így a terv győztese végső soron a szélsőjobboldal, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja lehet – vélekedett Johnson, aki később az újságírók kérésére sem erősítette meg, hogy kísérletet tenne Theresa May leváltására.

A brit sajtó szerdán arról cikkezett, hogy már legalább 30-40 konzervatív képviselő jelezte a párt befolyásos, 1922 Bizottságánál a vezetőváltásra való igényt. Theresa May kihívásához a frakció taglétszámának 15 százaléka, tehát 48 képviselő írásos kezdeményezése szükséges.

A liberális The Guardian információi szerint még percekkel May birminghami beszéde előtt is érkezett bizalmatlanságról szóló levél, amelynek küldője úgy érvelt: kizárt, hogy May kihúzza a következő parlamenti választásig, így a pártnak mielőbb tovább kell lépnie.