Theresa May: Nem szemezgetni akarunk

Visszautasította pénteken Theresa May az Európai Unió azon vádját, miszerint London szemezgetni szeretne az uniós tagság előnyeiből, miközben a kötelezettségeket nem akarja vállalni.

A brit miniszterelnök nagy érdeklődéssel várt beszédében a kritikákra reagálva nyomatékosította: a világ összes szabadkereskedelmi megállapodása a résztvevők érdekeinek megfelelő mértékű piaci hozzáférést tesz lehetővé. – Ha ez szemezgetés, akkor minden kereskedelmi megállapodás szemezgetés – fogalmazott a brit kormányfő. A brit kormány ki akar lépni az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is, ugyanakkor átfogó, a lehető legnagyobb mértékű vámmentességet biztosító szabadkereskedelmi megállapodásra törekszik az EU-val. May azzal érvelt, hogy az Európai Unió maga is különböző szintű piaci hozzáféréseket engedélyező megállapodásokat tart fenn összes szomszédjával, attól függően, hogy e szomszédos partnergazdaságok milyen mértékű kötelezettségeket hajlandók vállalni.

Az előnyök kimazsolázását az jelentené, ha Nagy-Britannia olyan egyezségre törekedne, amelyben jogosultságai és kötelezettségei nincsenek egyensúlyban, fogalmazott a brit miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy Londonnak kategorikusan és egyértelműen nem ez a célja.

Nagy-Britannia a brexit után is díjfizető, társult tagja maradna az Európai Unió néhány kritikus fontosságú hatóságának, főleg azoknak, amelyek egyes ágazatok biztonsági és szolgáltatási előírásainak kialakításáért és betartatásáért felelnek – idézte a távirati iroda Theresa May-t. A brit kormányfő a gyógyszeripart, a vegyipart és a repülést nevezte meg azon ágazatok között, amelyeknek uniós szabályozó hatóságaiban Nagy-Britannia az EU-tagság megszűnése után is jelen akar lenni.

Mint mondta, London elfogadja, hogy a társult tagság ezekben az EU-szervezetekben az adott ágazatot felügyelő uniós ügynökség előírásainak további nagy-britanniai érvényesítésével jár, és megfelelő mértékű brit anyagi hozzájárulást is jelent e hatóságok költségvetéséhez.

May most először említette, hogy London hajlandó lenne ilyen jellegű együttműködést fenntartani egyes szakosított EU-hatóságokkal.