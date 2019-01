Theresa May kormánya túlélte a bizalmi szavazást

Sürgeti az idő Londont, ha nem akar megállapodás nélkül kilépni

Túlélte tegnap este az ellene kezdeményezett bizalmi szavazást Theresa May brit miniszterelnök, a 650 fős parlamenti alsóházban 325 képviselő szavazott a kormány mellett (306 ellene), ami azt jelenti, hogy a Konzervatív Párt, illetve a kormányt kívülről támogató északír Demokratikus Unionista Párt majdnem mindegyik képviselője felsorakozott a kabinet mellett.

A bizalmi szavazást a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt kezdeményezésére tartották azután, hogy kedd este az alsóház nagy többséggel elvetette a brit kormány és az Európai Bizottság által kidolgozott megállapodást a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről. Theresa May egy hónapon belül a második bizalmi szavazást nyerte meg, miután decemberben saját pártján belül lázadtak fel ellene az euroszkeptikus képviselők, akik elégedetlenek a brit kilépési folyamattal.

A tegnap este megnyert szavazás után a miniszterelnök jelezte, kész azonnal megkezdeni a konzultációt a pártok vezetőivel, hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyekhez elégséges támogatást lehet biztosítani az alsóházban. Jövő hétfőn terjeszti a ház elé javaslatait a brexitfolyamat további menetére.

Válaszában Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője kijelentette, a tárgyalások feltétele a Munkáspárt részéről az, hogy a kormány zárja ki a megállapodás nélküli brexit lehetőségét. A tegnap esti szavazást megelőző vitában Theresa May világossá tette, hogy nem kívánja leállítani a brexitfolyamatot, továbbra is egy mindenkinek megfelelő megállapodást szeretne elérni. Az idő azonban sürgeti a kormányt, hiszen Nagy-Britannia hivatalosan március 29-én hagyja el az Európai Uniót, addig meg kellene egyeznie Brüsszellel, más esetben a kabinetnek el kellene halasztania a kilépést, Theresa May azonban erre nem hajlandó.

Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság szóvivője tegnapi sajtótájékoztatón kijelentette, hogy elképzelhető a határidő kitolása, ha az Egyesült Királyság ezt jó okkal kéri. Ez esetben a bennmaradó huszonhét tagállam vezetői döntenek majd az ügyben egyhangú szavazással. Leszögezte azonban, hogy a kiválási szerződést már semmiképp nem tárgyalják újra.

Lágyabb hangot ütött meg Michel Barnier, az EU brexitügyi főtárgyalója, aki szerint a megállapodás a kompromisszumok létező legjobbja, ám az unió kész tárgyalni egy más megállapodásról, de akkor is mindenképpen biztosítékra van szükség az Ír Köztársaság és Észak-Írország közötti határellenőrzés visszaállításának megakadályozása érdekében. Angela Merkel német kancellár azt mondta, hogy a brit félnek kell javaslatot tennie a kialakult helyzet rendezésére.