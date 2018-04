Terrortámadás az Afrikai Unió Szomáliai Missziójának egyik támaszpontja ellen

Nagyszabású támadást hajtott végre vasárnap az al-Shabaab terrorszervezet az Afrikai Unió Szomáliai Missziójának (AMISOM) egyik szomáliai támaszpontja ellen az ország délnyugati csücskében - közölte Alsó-Shabelle körzet kormányzó helyettese.

Ali Nor Mohamed nem tudott az áldozatok számára vonatkozóan pontos adatot mondani, mindössze annyit közölt, hogy a Mogadishutól 130 kilométerre délnyugatra fekvő Bulo Marer nevű katonai bázison elkövetett kettős öngyilkos merénylet több ugandai katonával is végzett. Mint mondta, a szélsőségesek a környező falvakat is megtámadták.

Az AMISOM-támaszpont közelében állomásozó Farah Osman szomliai ezredes szerint az iszlamisták két, autóba rejtett pokolgépet hoztak működésbe a támaszpont előtt, az egyik az Afrikai Unió egyik járműve, a másik egy szomáliai katonai jármű mellett robbant.

„Aztán nagy számú al-Shabaab harcos nyitott tüzet a fák alól … pokoli küzdelem volt” – mondta Osman.

A rendőrség szerint órákig tartott a tűzpárbaj.

Az al-Shabaab szélsőségesek Andalus nevű rádióállomásán keresztül azt állította, hogy az Afrikai Unió 59 katonájával végeztek, és 14 harcosuk esett el az akció közben.

„Tizennégy testvért vesztettünk … Egyben megöltük az Afrikai Unió 59 katonáját” – hangoztatta Sheikh Abdiasis Abu Musab, a szervezet szóvivője.

Szemtanúk a dpa német hírügynökségnek robbanásokról és tűzharc zajáról számoltak be a településen. „Az Afrikai Unió harckocsijait és fegyveres csapatszállítóit láttuk a településen kívül az utakon” – mondta Maryam Ali, aki hat gyerekével menekült el Bulo Marerből.

Az al-Shabaab célja, hogy kiűzze az Afrikai Unió békefenntartóit az országból, megdöntse a Nyugat támogatását élvező mogadishui kormányt, és Szomáliát a saría (iszlám törvénykezés) radikális értelmezésén alapuló állammá alakítsa át.